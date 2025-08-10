台鐵再傳落軌事件！男子「酒醉跌落月台」最高罰鍰曝光

快訊

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台鐵高雄站今早9時許有一名男子因酒醉落軌。圖／鐵警提供
台鐵高雄站今早9時許有一名男子因酒醉落軌。圖／鐵警提供

台鐵再傳有民眾落軌事件。台鐵高雄站今早9時許有一名男子竟坐臥在軌道上，據了解是因酒醉落軌，鐵警表示，已迅速將旅客就上月台，所幸並無大礙，但提醒跳墜軌道行為已違反鐵路法57條第2項規定，可處1萬以上、5萬以上罰鍰。

今天上午9時13分高雄車站第一月台南下方向，7車處B側發生一名男性旅客跌落軌道事件。據了解，該男子是因酒醉不慎失足跌落月台，隨即在台鐵及鐵警協助下將其扶至月台座椅休息，該男手腳多處擦挫傷。

鐵警說，接獲台鐵高雄車站通報第1月台（南下）7車處B側，有一名64年次方姓男旅客落軌，高雄分駐所員警立刻趕赴現場，經會同台鐵嚮導一同用高架梯將扶至月台座椅休息，並等候救護人員到場，初步查看全身手腳多處擦挫傷。

鐵警表示，上午9時39分救護人員到場檢傷，該男稱不需要就醫而離去，本案未影響列車行車安全，本分局將調閱監視器釐清是否涉及違反鐵路法相關規定，並函移交通部裁罰，並呼籲旅客候車時應保持警覺，切勿靠近月台邊緣，飲酒後務必注意自身安全，以免發生意外。

鐵警提醒，跳墜軌道行為已違反鐵路法57條第2項規定，行人、車輛不得侵入鐵路路線、橋樑、隧道內及站區內非供公眾通行處所。 違反者依同法第70條處1萬元以上5萬元以下罰鍰，如影響鐵路行車安全，情節重大者，處5萬元以上、10萬元以下罰鍰，請民眾切勿以身試法，共同維護交通安全。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台鐵 高雄車站

