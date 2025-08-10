聽新聞
0:00 / 0:00
台鐵再傳落軌事件！男子「酒醉跌落月台」最高罰鍰曝光
台鐵再傳有民眾落軌事件。台鐵高雄站今早9時許有一名男子竟坐臥在軌道上，據了解是因酒醉落軌，鐵警表示，已迅速將旅客就上月台，所幸並無大礙，但提醒跳墜軌道行為已違反鐵路法57條第2項規定，可處1萬以上、5萬以上罰鍰。
今天上午9時13分高雄車站第一月台南下方向，7車處B側發生一名男性旅客跌落軌道事件。據了解，該男子是因酒醉不慎失足跌落月台，隨即在台鐵及鐵警協助下將其扶至月台座椅休息，該男手腳多處擦挫傷。
鐵警說，接獲台鐵高雄車站通報第1月台（南下）7車處B側，有一名64年次方姓男旅客落軌，高雄分駐所員警立刻趕赴現場，經會同台鐵嚮導一同用高架梯將扶至月台座椅休息，並等候救護人員到場，初步查看全身手腳多處擦挫傷。
鐵警表示，上午9時39分救護人員到場檢傷，該男稱不需要就醫而離去，本案未影響列車行車安全，本分局將調閱監視器釐清是否涉及違反鐵路法相關規定，並函移交通部裁罰，並呼籲旅客候車時應保持警覺，切勿靠近月台邊緣，飲酒後務必注意自身安全，以免發生意外。
鐵警提醒，跳墜軌道行為已違反鐵路法57條第2項規定，行人、車輛不得侵入鐵路路線、橋樑、隧道內及站區內非供公眾通行處所。 違反者依同法第70條處1萬元以上5萬元以下罰鍰，如影響鐵路行車安全，情節重大者，處5萬元以上、10萬元以下罰鍰，請民眾切勿以身試法，共同維護交通安全。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
🌀最新颱風動態
▪️三登陸機會大增 氣象粉專：楊柳颱風有機會從宜花地區登陸
▪️楊柳颱風恐增為中颱 氣象粉專：「這天」穿越北台灣上空 登陸機率增加
▪️吳德榮：楊柳颱風「這2天」通過台灣北部 侵襲機率調高至6成
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言