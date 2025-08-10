楊柳颱風花蓮登陸？路徑再往南修？吳聖宇：今天到明天是關鍵

楊柳颱風今早8時位於關島西北方海面，距離台灣1780公里，目前朝偏西方向前進，中央氣象署預報員林定宜上午表示，「關鍵時刻是在明天之後的太平洋高壓強弱」，若太平洋高壓較弱，颱風方向就會偏西北西方向前進，若太平洋高壓較強，就會偏西方向移動，且颱風發展強度會較強。

林定宜也說，楊柳颱風不管那一種走法，對台灣都有影響，差別是強度及影響區域。周三及周四最接近台灣，周二上午可能發海警，不排除周二傍晚到晚間發陸警。

天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，楊柳今天(10日)有機會發展為中度颱風，雖然環境風切有點大，楊柳颱風在小環流的優勢下還是緩慢而穩定的發展並且維持住結構，根據預報資料，今天有可能跨過中颱的門檻。從目前實際的雲圖來看，楊柳颱風外觀就可以看出它是一個小環流的系統，對流雲團集中在暴風圈內，尤其環流北側沒有很明顯的外圍雲雨帶，呈現蠻標準的西進型颱風型態。

吳聖宇指出，模式預報愈來愈看好楊柳颱風會撐過明後天(11-12日)垂直風切增強的環境，仍會保持一定強度往西走趨向台灣附近，強度沒有掉太多的情況下，表示高低層分離不嚴重，中高層愈來愈強的太平洋高壓駛流就會占據上風，讓楊柳颱風以更偏西、更直撲台灣的方向靠過來，所謂颱風愈強愈西機會正在提高。

吳聖宇指出，目前中央氣象署官方路徑大概落在EC-IFS(傳統物理模式)跟EC-AIFS(AI調整模式)之間，參考署內區域模式(WRFD、TWRF等)路徑後，也差不多正好是眾多模式的平均路徑上，隨著各模式的走向往西、往南修正，官方預報路徑也從原本的宜蘭調整到花蓮登陸，會不會繼續往南調整很值得觀察，今天到明天之間應該就是關鍵。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

商品推薦