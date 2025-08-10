快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
黑胡椒、辣椒粉等香料是料理提味的好幫手，但若品質不佳，恐暗藏健康風險。圖／ingimage
黑胡椒辣椒粉等香料是料理提味的好幫手，但若品質不佳，恐暗藏健康風險。營養師高敏敏提醒，有些香料可能殘留劇毒農藥，甚至摻入工業染料，長期食用會傷害肝腎、增加致癌風險。

高敏敏在臉書指出，黑胡椒可能含有薰蒸式農藥磷化氫，這種藥劑常用於穀物、堅果、茶葉及香料的防蟲處理，具高度毒性，若攝取過量，輕度中毒會出現頭痛、無力、胸悶、噁心、咳嗽、腹痛等症狀；中度中毒可能導致嗜睡、抽搐、呼吸困難；重度中毒則恐引發昏迷、肺水腫與心肌衰竭。

至於辣椒粉，則可能遭添加工業色素蘇丹紅，蘇丹紅是人工合成染料，主要用於皮革、蠟、塑膠、油墨等，並非食品級色素，過量食用會損害肝腎、引發皮膚過敏，甚至增加膀胱癌風險。它常出現在需要橘紅色外觀的食材或調味品中，例如鴨蛋黃、辣椒粉、豆腐乳、麻辣藥膳湯粉、新疆孜然粉、黃咖哩醬粉、紅燒牛肉湯粉等。

為避免踩到香料地雷，高敏敏建議，選購時應挑選信譽良好、通過食品安全認證的品牌，並仔細閱讀成分標示，避免購買來路不明或顏色過於鮮豔、價格過低的產品。同時，別只吃單一品牌或單一食材，應多元化搭配食物、選擇多色原型食物，並優先考慮短運輸的國產產品，減少長途運送造成的變質風險。

香料也有毒？營養師揭黑胡椒、辣椒粉潛藏危機：重度中毒恐昏迷

