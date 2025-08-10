高溫上看36度！楊柳颱風發威這天雨勢最大 東部、南部山區慎防豪雨

今天各地持續高溫炎熱、午後雷陣雨的天氣，中央氣象署預報員林定宜上午表示，大台北、南高屏、花蓮局部地區沒下雨時，高溫上看36度，西半部山區需留意午後恐有短延時豪雨，周三起受到楊柳颱風及其外圍環流影響，東部及南部山區慎防豪雨以上等級降雨。

林定宜說，今天天氣西半部、東北部大致維持多雲到晴、午後雷陣雨的天氣型態，西半部及近山區需留意午後有短延時豪雨。溫度部分，今天感受高溫炎熱，西半部高溫約35、36度，東半部33、34度，尤其大台北、南高屏、花蓮局部地區，在沒有下雨前，甚至會出現36度以上高溫。

降雨部分，林定宜指出，今天至周二（10至12日）這3天水氣將逐漸增加，今天西半部留意午後雷陣雨，尤其防範西半部及其他山區局部大雨。今明2天午後要留意短延時豪雨。

周三、周四（13、14日）是楊柳颱風最接近台灣的時候，雨量最多，但實際降雨仍要視颱風強度及路徑。林定宜指出，以目前路徑來看，周三是主要降雨時間，西半部、東半部要注意局部大雨或豪雨，東半部、南部山區甚至會有豪雨等級降雨。

林定宜指出，周四颱風將逐漸往北部海面或海峽移動，屆時西半部、東南部雨勢將較為明顯；周五、周六（15、16日）颱風逐漸遠離，水氣減少，降雨區域集中在花東、恆春半島，會有不定時局部短暫雨，其他地區則恢復到午後雷陣雨的天氣型態。

林定宜表示，今天至周二水氣偏多，但沒下雨的時候仍高溫炎熱；周三、周四楊柳颱風最接近台灣，但接近程度仍要看明（11日），明天是關鍵時刻，就是路徑是偏西還是朝西北西方向前進，影響台灣程度將視颱風路徑及強度而定。

氣象署提醒，周二至周四（12至14日）受到楊柳颱風靠近緣故，基隆北海岸、東半部（包含蘭嶼綠島）、恆春半島沿海、馬祖需注意長浪。

