楊柳颱風即將升級中颱 氣象粉專：登陸機率持續上升

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
楊柳颱風預估路徑。擷取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」
楊柳颱風預估路徑。擷取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，楊柳颱風目前位於宜蘭東南東方約1760公里，颱風本身環流規模不大，能短暫抵禦稍差的環境條件，中心核心持續穩定發展並鞏固，目前強度已達輕度颱風上限，即將成為中度颱風。

󠀠「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，過去6小時，楊柳一路向西南西移動，將避開琉球東南方的強風切與乾空氣區域，因此強度將持續增強或維持中颱規模，直到接近台灣東部外海後，受環境轉差影響，強度將再度減弱。依據氣象署最新預測，楊柳將於周三下午至深夜期間，通過台灣上空，登陸機率持續上升。由於行進速度快，影響時間約僅有一天，結束後也不會帶來西南氣流。

󠀠「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，雖然楊柳颱風路徑仍有微調空間，整體趨勢已逐漸明朗，楊柳對台灣的威脅性高，提醒大家儘早做好防颱準備。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

相關新聞

美日預估楊柳颱風恐成「西北颱」 氣象署說話了

楊柳颱風持續發展，強度已達輕度颱風上限，中央氣象署最新路徑顯示，楊柳颱風恐通過台灣成為「穿心颱」，美、日預估通過台灣北部...

台鐵再傳落軌事件！男子「酒醉跌落月台」最高罰鍰曝光

台鐵再傳有民眾落軌事件。台鐵高雄站今早9時許有一名男子竟坐臥在軌道上，據了解是因酒醉落軌，鐵警表示，已迅速將旅客就上月台...

香料也有毒？營養師揭黑胡椒、辣椒粉潛藏危機：重度中毒恐昏迷

黑胡椒、辣椒粉等香料是料理提味的好幫手，但若品質不佳，恐暗藏健康風險，營養師高敏敏提醒，有些香料可能殘留劇毒農藥，甚至摻入工業染料，長期食用會傷害肝腎、增加致癌風險。

癌症及慢性病威脅成趨勢 AI判讀健檢諮詢來臨 邁向精準醫療及預防

人工智慧（AI）時代來臨，影響每個人的醫療、健康。敏盛醫療50周年今舉辦「AI精準預防健檢研討會」，以目前乳癌、大腸癌、...

南部風災豬慘死泡水 宜蘭調不到豬被迫休市4天 再惡化不排除休5天

今年初爆發小豬下痢大量死亡，加上丹娜絲颱風造成中南部災情，很多豬慘死泡水，市場嚴重欠豬，調度困難，宜蘭縣家畜肉類商業同業...

台灣中油自明日凌晨零時起汽、柴油價格各調漲0.1元

台灣中油公司自明日凌晨零時起汽、柴油價格各調漲0.1元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升27.2元、95無鉛汽油每公...

