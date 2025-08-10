聽新聞
楊柳颱風即將升級中颱 氣象粉專：登陸機率持續上升
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，楊柳颱風目前位於宜蘭東南東方約1760公里，颱風本身環流規模不大，能短暫抵禦稍差的環境條件，中心核心持續穩定發展並鞏固，目前強度已達輕度颱風上限，即將成為中度颱風。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，過去6小時，楊柳一路向西南西移動，將避開琉球東南方的強風切與乾空氣區域，因此強度將持續增強或維持中颱規模，直到接近台灣東部外海後，受環境轉差影響，強度將再度減弱。依據氣象署最新預測，楊柳將於周三下午至深夜期間，通過台灣上空，登陸機率持續上升。由於行進速度快，影響時間約僅有一天，結束後也不會帶來西南氣流。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，雖然楊柳颱風路徑仍有微調空間，整體趨勢已逐漸明朗，楊柳對台灣的威脅性高，提醒大家儘早做好防颱準備。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。
