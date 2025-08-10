快訊

桃園有4例屈公病皆境外移入 環保、衛生局逾2萬志工防疫

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園市環保、衛生單位啟動12區志工隊做好防範屈公病、登革熱。圖／環保局提供
桃園市環保、衛生單位啟動12區志工隊做好防範屈公病、登革熱。圖／環保局提供

全球屈公病（一種蚊媒病毒疾病）疫情持續升溫，去年逾25萬例，桃園市今年已有4例境外移入確診。為防堵病媒蚊孳生、降低傳播風險，桃園市環保局、衛生局啟動環境清潔日，全市大掃除，志工394隊總計2萬2375人次參與，清除約1900個積水容器、清運量61公噸垃圾，展現防疫決心。

環保局表示，龍潭區龍元宮商圈率先響應環境清潔日，結合公所、衛生所、龍元宮、商圈發展協會與各區環保志工，深入社區全面清除病媒蚊孳生源。

衛生局說明，登革熱與屈公病都是透過病媒蚊傳播的傳染病，目前無疫苗及特效藥，必須落實「巡、倒、清、刷」，才是預防病媒蚊最有效的方法。

環保局提醒，近期颱風與午後雷陣雨頻繁，積水點暴增，成為病媒蚊溫床。自7月起推動市容環境清潔精進專案，全市12區環保志工隊針對空屋、空地、花盆底盤、塑膠容器與廢輪胎等高風險場域展開地毯式巡檢與清除，阻斷病媒蚊孳生鏈。

衛生局表示，依據疾管署疫情監測，屈公病疫情以美洲最嚴峻，亞洲地區印度與中國廣東省病例快速上升，澳門、香港也出現移入個案；歐洲與非洲多國皆傳出本土病例，感染後一般2至12天會出現頭痛、肌肉痛、關節腫脹及紅疹等症狀。提醒目前暑假旅遊旺季，出國前應先查詢國際旅遊疫情等級。

前往流行地區務必穿著淺色長袖衣褲，並使用含DEET、派卡瑞丁或IR3535成分的防蚊液，避免被蚊蟲叮咬，若自疫區返國或接觸疑似病例，應自主健康監測14天，出現症狀立即就醫並告知旅遊史。

疫情 衛生局 病媒蚊 屈公病

