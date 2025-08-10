楊柳颱風恐通過台灣 氣象署：不排除周二海陸警齊發

快訊

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
中央氣象署表示，「關鍵時刻是在明天之後的太平洋高壓強弱」，若太平洋高壓較弱，颱風方向就會偏西北西方向前進，若太平洋高壓較強，就會偏西方向移動，且颱風強度會較強。 圖／中央氣象署提供
楊柳颱風今早8時位於關島西北方海面，距離台灣1780公里，目前朝偏西方向前進，中央氣象署預報員林定宜上午表示，「關鍵時刻是在明天之後的太平洋高壓強弱」，若太平洋高壓較弱，颱風方向就會偏西北西方向前進，若太平洋高壓較強，就會偏西方向移動，且颱風發展強度會較強。

林定宜也說，楊柳颱風不管那一種走法，對台灣都有影響，差別是強度及影響區域。周三及周四最接近台灣，周二上午可能發海警，不排除周二傍晚到晚間發陸警。

今年第11號的楊柳颱風，今早8時中心位置在北緯 21.4 度，東經 138.5 度，以每小時19公里速度，向西進行，中心氣壓975百帕，近中心最大風速每秒30公尺，十級風平均暴風半徑40公里。

林定宜表示，楊柳颱風目前位於關島西北方海面，距離台灣1780公里，目前行徑方向偏西前進，針對此颱風預報路徑，預測未來1、2天將偏西方向前進，行進到琉球海面時，預測會偏西北西方向接近台灣，通過台灣後再到中國大陸一帶區域，但這種路徑未來仍有不確定性。

林定宜指出，關鍵時間是明天之後，明天之後要注意太平洋高壓強弱。若太平洋高壓較弱，楊柳颱風行徑方向就有可能偏西北西方向前進；太平洋高壓較強，楊柳颱風就會被壓制往偏西方向移動。

林定宜表示，由於琉球海面至台灣附近海面的區域，高低層的垂直風切很大，不利於颱風發展，若楊柳颱風往西北西方向前進，就會被高低層垂直風限制，未來發展程度較弱；倘若沿著太平洋高壓南緣一直偏西方向前進，颱風強度就相對較偏西北西方向強。

林定宜表示，因此明天之後要持續觀察颱風方向是偏西還是偏西北西方向。

氣象署預估，周三、周四（13、14日）最靠近台灣，屆時降雨量最多，但實際雨量仍要視颱風強度及路徑，但預測周三為主要降雨時間，西半部、東北部將有局部大雨或豪雨，東部、南部山區甚至會有豪雨等級降雨。

至於何時會發布海警及陸警？林定宜說，此颱風目前是往花蓮區域方向中近，但未來路徑仍有不確定性，當颱風到了琉球海面還要觀察太平洋高壓強弱，但預測海警將在周二上半天發布、陸警不排除在傍晚至晚間發布。

林定宜強調，不論颱風走哪條路徑都對台灣有影響，只是影響程度會隨著颱風路徑及強度有所改變。

楊柳颱風未來路徑預測 圖／中央氣象署提供
琉球 關島 楊柳颱風

