環境部淨零講師開徵 盼將教室延伸至日常

環境部今天表示，今年度的淨零綠生活種子講師開始徵選，報名至8月底，後續也將提供來自離島或偏遠地區參加複選共識營者交通與住宿補助；盼將環境知識從教室延伸至社會日常，轉化為全民行動。

環境部國家環境研究院今天發布新聞稿表示，「114年淨零綠生活種子講師」開始徵選，本年度預計將招募30名具備環境教育專業能力與教學經驗者，報名至8月31日止。種子講師將至全國校園、社區、企業與機關推廣淨零綠生活，每年約1200場次。

國環院表示，「淨零綠生活種子講師」為氣候行動與生活轉型的第一線推廣者。自民國110年推動以來，已培育超過360名種子講師，累計推廣逾2600場課程，深入校園、社區、企業與機關，觸及超過16萬人次，推廣足跡遍及全台及離島22縣市，陪伴民眾在日常生活中實踐綠生活行動。

國環院說明本次徵選報名資格，須具備環境教育人員認證，並有2年以上教學實務經驗；徵選採線上報名，書面初選通過者，將於今年9月22日參加共識營複選，完成培訓並通過評核後，將取得「淨零綠生活推廣種子講師證」。

入選種子講師的教學專長資訊將公布於「環境教育人才庫」網站，提供社會各界查詢或媒合授課，未來並可參加由國環院主辦進階共學課程，獲得教材工具包與教學資源，持續深化教學專業與教學成果。

為實現「讓淨零轉型路上不遺漏任何一人」的願景，國環院將提供來自離島或偏遠地區參加複選共識營者交通與住宿補助。

商品推薦