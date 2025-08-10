上班族七夕約會熱門景點 大稻埕煙火奪冠

快訊

中央社／ 台北10日電

根據調查，上班族在七夕情人節約會活動，主要為浪漫晚餐、散步看夜景、看煙火等；熱門景點則為大稻埕夏日節、淡水老街、澎湖花火節、貓空纜車、陽明山夜景等。

台灣觀光創新協會與1111人力銀行今天共同發布新聞稿，公布上班族七夕情人節約會調查，深入了解上班族的約會偏好、浪漫指數與消費習慣。

根據調查結果，七夕活動類型前5名為浪漫餐廳晚餐、散步看夜景/水岸走走、看煙火、飯店/汽車旅館獨享兩人時光及逛夜市。

適合七夕約會的景點跟活動，則為大稻埕夏日節、淡水老街與夕陽、澎湖花火節、北投溫泉/日式小旅行、陽明山擎天崗/夜景、台北101觀景台、貓空纜車、烏來溫泉、象山夜景及九份老街。

在消費趨勢方面，調查顯示，過去不少人認為情人節可能需要「砸錢」製造驚喜，但今年理性消費成為趨勢，有將近7成受訪者認為預算落在新台幣3000元以內，僅有1成3左右願意花費超過5000元，整體約會平均預算為2225元。

至於全台哪個縣市浪漫指數最高，根據調查，上班族心目中的前3名為台北市、新北市及高雄市，原因為交通便利適合安排約會、有許多適合約會的特色景點、有水岸和夕陽等景色，以及活動、展演或節慶多元。

台灣觀光創新協會理事長李奇嶽說，台北市在景點中占了6名，又是浪漫指數最高的城市，顯示台北市完美結合「多元景點」與「高度便利性」2大優勢。

李奇嶽分析，台北市的約會選擇包含陽明山、大稻埕、信義區等，能滿足不同情侶的喜好與預算，且交通的便利性讓民眾可以輕鬆串連行程。

上班族七夕情人節約會調查，針對全台上班族進行立意抽樣，調查時間為7月21日到7月29日，總計回收1176份。

