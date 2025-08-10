把握暑假逛一波！全台十大超美圖書館

全台十間必訪特色圖書館

你以為圖書館只是借書、念書的地方嗎？近年來，全台各地的圖書館早已打破傳統印象，成為結合設計美學與地方特色的熱門景點。無論是藏身山林的玻璃書屋，還是坐落都市中的時尚建築，每一座圖書館都展現出獨特風格與迷人氛圍，讓人一踏進就捨不得離開。《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，調查出全台十大最具特色的圖書館，從主打綠建築的永續圖書館到媲美韓國首爾的夢幻書牆，這些充滿文藝氣息的知識殿堂全都值得一訪。其中，2022年新落成的桃園市立圖書館強勢躍居第二名，一舉成為北部文青新據點；曾是《華燈初上》拍攝場景的國家圖書館，雖然話題性十足，但最終也僅拿下第五名；至於人氣冠軍、聲量破萬的寶座，又是由哪座圖書館奪下呢？快一起來揭曉吧！

No.10 政大達賢圖書館

政大達賢圖書館被譽為「全台最美大學圖書館」之一，可說是不少網友心中顏值最高的校園圖書館代表。其建築外觀採簡約質感的清水模設計，靜靜佇立於校園湖畔旁，猶如一座與大自然對話的知識殿堂；館內則利用大量透明落地窗以及挑高通透的空間，讓陽光與綠意恣意流淌其中，營造出靜謐而療癒的閱讀氛圍，讓人一踏入便不自覺放慢腳步，沉浸於書香與自然交織的世界中。整棟圖書館分成地上八樓、 地下二樓，空間規劃井然有序。其中最吸睛的莫過於館內ㄇ字型延展而上的巨量書牆，宛如梯田般層層堆疊，視覺效果十分令人驚豔，畫面更有韓國首爾「星空圖書館」的既視感。網友也紛紛大推「政大達賢晚上點燈還以為是高級飯店」、「唯一只推達賢」。

No.9 國立臺東大學圖書資訊館

翻攝官網／國立臺東大學圖書資訊館

佔地約1萬3千平方公尺的國立臺東大學圖書館，以極具辨識度的金字塔造型建築聞名，其環保設計還榮獲「鑽石級綠建築標章」殊榮。整體建築外觀融合自然地景，外牆採用砌石風格的清水模工法，屋頂則覆蓋大量綠色植被，並一路延伸至地面，彷彿該棟建築從土地中生長而出，與大自然渾然一體。此外，其設計靈感取自山水意象，巧妙呼應臺東大學得天獨厚的地理景觀，讓人忍不住讚其巧思。而這座結合自然與建築美學的圖書館，不僅被國際知名建築網站 Architizer.com 評選為「全球8座最具特色圖書館」之一，更榮登「台灣十大非去不可圖書館」，以及國際圖書館協會列為此生必去1001座圖書館之一，成為臺東當地最具代表性的文化地標與熱門打卡景點。

No.8 鹽埕圖書館

翻攝官網／臺南市立圖書館

位於台南的鹽埕圖書館，擁有獨特的外觀設計，以書本堆疊的意象作為「知識的結晶體」，巧妙呼應圖書館的功能和鹽埕地區的曬鹽特色。館內藏書高達10萬冊，除了繪本童書、文學小說、運動保健等各類讀物外，亦提供視聽資料借閱，滿足各年齡層的閱讀需求。其空間設計秉持「分齡分眾」的理念，貼心規劃了兒童閱覽區、青少年專屬閱讀區、成人開放書區與討論室等多功能空間，讓不同年齡層的讀者都能在這裡找到適合自己的角落。而最令人印象深刻的，莫過於高達三層樓的大階梯與書牆，不僅成為館內視覺亮點，也自然引導人們於書海中拾級而上，層層探索無盡知識的奧秘。

No.7 屏東縣立圖書館總館

翻攝官網／屏東縣屏東市公所

佔地高達5公頃的屏東縣立圖書館總館，就位於屏東市千禧公園內，館舍周邊綠意盎然，蟲鳴鳥叫不絕於耳，是全台唯一以森林為主題的圖書館。園區除了保留一整片50年歷史的老樟樹群外，還透過大面積的玻璃帷幕和落地窗將戶外綠意引入室內，並運用大量的木質元素妝點閱讀空間，營造出與自然共融的和諧氛圍。其中最值得注意的是，這裡還採用旋轉式樓梯連接各樓層，讓館內動線充滿設計感與視覺層次，更吸引不少人專程前來拍照打卡曬IG。這座獲封為「全台最美森林系圖書館」，不僅深受在地民眾的喜愛，更屢屢榮獲國內外多項建築與設計大獎，包括國家卓越建設獎（最佳規劃設計類）、台灣光環境獎、台灣建築獎、金點設計獎、iF 產品設計獎，以及 Architizer A+ 建築獎等，備受各界肯定。

No.6 臺北市立圖書館北投分館

翻攝官網／臺北旅遊網

北投圖書館坐落在綠意盎然、豐富生態的北投公園內，它不僅是全台第一座通過鑽石級綠建築標章的圖書館，同時也是一間融合自然環境與人文氣息的綠建築典範。建築本體以木造為主要結構，搭配大片落地窗引入自然光線，有效減少照明用電；而屋頂上的草皮還設有特殊的排水系統，可使雨水自然排至回收槽，再利用於澆灌植栽和廁所沖水，展現兼顧節能與節水的巧思。北投圖書館憑藉卓越的綠建築設計，不僅榮獲內政部綠建築九大指標候選證書，還被國際網站《WHEN ON EARTH》評選為全球十大最酷綠建築之一，以及入選美國網站Flavorwire.com「全球最美25座公立圖書館」之一，堪稱台灣之光，實至名歸。

一名網友在PTT上詢問「台北的圖書館是不是都很弱」，底下吸引不少人回覆表示「真的要比應該拿北投圖書館才對，有綠標章，設計感也不會輸」、「北投圖書館很漂亮啊，重點是藏書量吧」、「真的要比，北投X打全部」。

No.5 國家圖書館

與中正紀念堂隔街相望的「國家圖書館」，是一座以典藏為主的研究型圖書館，因此不提供外借服務，僅限館內閱覽、影印與掃描。國圖擁有相當豐富的館藏資源，包含歷代的善本古籍，金石拓片、名家手稿、臺灣舊籍文獻等，皆為學術界的重要資源，也是許多研究生撰寫論文、查找史料的首選場所。此外，整座建築外觀氣勢恢宏，融合了現代美學與傳統元素，散發出莊重典雅的文化氣息，吸引各大電視劇特地前來取景，像是Netflix夯劇《華燈初上》中，江翰與蘇媽媽相遇的畫面便是在此處拍攝。無論是為了尋找資料、靜心閱讀，或是想感受城市中的人文氣息，國家圖書館都是一處值得造訪的城市角落。

No.4 臺南市立圖書館總館

翻攝官網／台南旅遊網

於2021年正式啟用的臺南市立圖書館總館，是由台灣與荷蘭建築師共同操刀設計。該棟圖書館不僅擁有獨特的建築外觀與豐富藏書，館內更融合展演空間、數位學習、親子遊戲、五感體驗空間與烹飪教室等複合功能，體現公共圖書館的多元樣貌。另有獨立書店「烏邦圖」與質感咖啡廳進駐，吸引各年齡層讀者與遊客，成為台南近年人氣攀升的新地標。

步入臺南市立圖書館總館，首先映入眼簾的是由英國藝術家保羅・考克斯基所打造的公共藝術作品《陣風》（Gust of Wind）。這件懸掛於挑高天井的大型裝置，模擬白紙被風吹起的樣貌，象徵著閱讀的自由與思想的解放，為整個空間增添詩意與設計感。館內各處也完美展現出台南在地文化特色，像是融入老屋窗花意象的細節，或是貫穿樓層的大紅色樓梯，這些巧思都能讓人一邊閱讀、一邊感受台南深厚的文化底蘊。

No.3 高雄市立圖書館總館

翻攝官網／高雄旅遊網

位在前鎮區的高雄市立圖書館總館，除了是一棟融合綠意、永續與人文精神的建築物，更是高雄市目前規模最大、資源最豐富的公共圖書館。這座八層樓高的建築物，自落成以來便成為南台灣閱讀文化的新地標。其設計概念源自大樹意象，巧妙打造出「樹中有館，館中有樹」的綠建築地標，體現自然與知識共生的理念。值得一提的是，總館採用懸吊式結構營造出「整體無柱式」空間，加上大面積玻璃帷幕設計，大幅提升視覺穿透感，讓戶外綠意也能自然延伸至館內。憑藉卓越的環保設計，該館不只取得7項銀級綠建築候選證書，還拿下全世界第1座懸吊式綠建築、全球景觀穿透性最高的圖書館之殊榮。漫步其中，宛如置身城市中的森林書屋，讓人在閱讀之餘也能享受大自然的美好，深深沉醉在這個書香與綠意交融的世界裡。

No.2 桃園市立圖書館新總館

翻攝官網／桃園觀光導覽網

於2022年盛大開幕的桃園市立圖書館新總館，不只是桃園市最大的公共圖書館，更一舉超越高雄市立圖書館總館，榮登全台最大的公共圖書館之列。其建築設計以「生命樹」為靈感核心，結合「綠色螺旋」、「知識螺旋」、「圓錐狀環保節能通風採光井」、「環保外皮」與「防震書架」五大設計亮點，打造出兼具環保理念與建築美學的綠建築代表作，因此被譽為全台最美的綠建築圖書館。相較於傳統圖書館較為單一的功能定位，桃園市立圖書館新總館則朝向多元的複合式功能發展，除了有電影院進駐外，還有蔦屋書店TSUTAYA BOOKSTORE、星巴克、台灣霹靂等不同風格店家與主題餐廳陸續插旗，成功將圖書館轉型為一座集閱讀、休閒與娛樂於一體的全方位生活場域，成為桃園市民心中的新興文化地標。

No.1 國立公共資訊圖書館

翻攝FB／國立公共資訊圖書館

《網路溫度計》曾於2022年調查全台十大特色圖書館，當時由北投圖書館榮登第一名寶座。而在本次最新一輪調查中，「國立公共資訊圖書館」以一年累積達15,436筆的網路聲量強勢竄升，成功奪下聲量冠軍，穩居榜首之位。國資圖是台灣三所國立圖書館之一，佔地高達2.164公頃，堪稱中部規模最大的圖書館。其建築外觀優雅且極具設計感，外牆由八種尺寸不一的馬賽克拼貼而成，搭配圓弧造型的純白建築外型，遠看猶如一艘巨型太空船，不僅成為城市地標，也引發國際關注。除了被國際圖書館協會（IFLA）列為「此生必去的1001座圖書館」，還榮獲2012年IDA國際設計建築金獎，以及被國際知名建築網站Architizer.com登錄為「全球八大獨特圖書館」之一，備受國內外肯定。

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》分析來看，本次調查區間的聲量高點落在2025年3月6日，因台中市長盧秀燕稱台中是六都中唯一沒有大型美術館、也無像樣圖書館的城市，此言論在網路上掀起網友熱議，直接推升了國資圖的討論熱度，當日聲量衝高至1,411筆，網友表示「國資圖、國美館是不在台中嗎？還是他們跟哈利波特裡的房子一樣會消失？」、「國美館、國資圖還不夠嗎？」、「害我想了2秒國資圖不是在台中嗎？還是覺得國資圖不像樣，那桃園及臺南鄉親情何以堪啊」。

分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體提供，分析時間範圍為2024年07月30日至2025年07月29日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

〖網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫〗

