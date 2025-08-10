登陸機會大增 氣象粉專：楊柳颱風有機會從宜花地區登陸

快訊

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
未來120小時颱風暴風侵襲機率預測。擷取自中央氣象署網站
未來120小時颱風暴風侵襲機率預測。擷取自中央氣象署網站

中央氣象署表示，楊柳颱風最快周二發布海上颱風警報，周三、四最接近台灣，可能自北部海面通過。

氣象粉專「林老師氣象站」指出，楊柳颱風，中心登陸機會大增。

「林老師氣象站」指出，在環境駛流場導引下，楊柳颱風運動路徑略為南修，颱風中心有機會在宜花地區登陸；未來120小時颱風暴風侵襲機率預測中，宜蘭縣就高達62%，台北市、新北市及桃園市也有59%，花蓮縣及基隆市則分別有57%及56%，颱風運動軌跡非常明顯，12日發布海警機會大增，甚至，隨後緊接著再跟著發布陸警，評估在14日之後，就會脫離颱風暴風圈的影響。

「林老師氣象站」指出，面對一個小型、輕度且移速還不慢的颱風來襲，可別忽略其結構紮實的小鋼砲特性；針對楊柳颱風的防風與防雨作為，同樣重要。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

楊柳颱風

中央氣象署表示，楊柳颱風最快周二發布海上颱風警報，周三、四最接近台灣，可能自北部海面通過。

