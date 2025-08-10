快訊

2030年Windows會如何？微軟暢想：AI主導、滑鼠、鍵盤成古董 靠1動作操作

登陸機會大增 氣象粉專：楊柳颱風有機會從宜花地區登陸

楊柳颱風恐增為中颱 氣象粉專：周三穿越北台灣上空登陸機率增加

聽新聞
0:00 / 0:00

吳德榮：楊柳颱風周三周四通過台灣北部 侵襲機率調高至6成

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
吳德榮說，最新(10日2時)氣象署路徑潛勢預測圖（左）顯示，楊柳路徑向南調整，周三、四通過台灣北部。最新歐洲模式(ECMWF)系集模擬路徑（右）的平均，周三、四通過台灣北部，系集成員模擬路徑則分布在兩側、相當分散。擷取自「洩天機教室」專欄
吳德榮說，最新(10日2時)氣象署路徑潛勢預測圖（左）顯示，楊柳路徑向南調整，周三、四通過台灣北部。最新歐洲模式(ECMWF)系集模擬路徑（右）的平均，周三、四通過台灣北部，系集成員模擬路徑則分布在兩側、相當分散。擷取自「洩天機教室」專欄

楊柳颱風未來路徑及影響，很多民眾相當關心。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，最新(10日2時)氣象署路徑潛勢預測圖顯示，楊柳路徑向南調整，周三、四通過台灣北部；暴風圈侵襲機率圖則顯示，侵襲機率已調高至60%，雖然接近台灣前有減弱的趨勢，威脅已不容小覷。

吳德榮指出，至於最新(9日20時)歐洲模式(ECMWF)系集模擬路徑的平均，周三、四通過台灣北部，系集成員模擬路徑則分布在兩側、相當分散；模擬強度則因在接近台灣前，逐漸進入「垂直風切大」的環境，愈偏北的系集路徑，減弱愈明顯，愈偏南的系集路徑，受影響較小、強度則較能維持，威脅也愈大。由於各國模式都還會繼續調整，尚不宜驟下定論，應密切觀察。

最近天氣，吳德榮說，今日至周二(10至12日)各地仍晴朗炎熱，要注意防曬、防中暑；南方水氣略增、大氣趨不穩定，午後山區有局部陣雨或雷雨的機率，並擴大至部分平地。

今日各地區氣溫為：北部25至36度、中部24至36度、南部25至37度及東部24至36度。

吳德榮指出，最新歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，周三、四(13、14日)楊柳通過，有強風、豪雨的威脅，屆時應注意最新資訊、加強防颱。周五、六(15、16日)各地天氣好轉，但水氣仍多，午後山區有局部陣雨或雷雨的機率，並擴大至部分平地。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

楊柳颱風

延伸閱讀

今晴朗酷熱防中暑！吳德榮：楊柳侵台機率稍降 不排除半途夭折

今明晴朗酷熱 楊柳颱風下周恐威脅台灣？ 吳德榮曝歐美最新預測

今「立秋」晴朗炎熱飆38度高溫 吳德榮曝下周颱風範圍觸台機率

今雷雨突襲 吳德榮：明起太平洋高壓增強 全台晴朗酷熱飆逾38度高溫

相關新聞

登陸機會大增 氣象粉專：楊柳颱風有機會從宜花地區登陸

中央氣象署表示，楊柳颱風最快周二發布海上颱風警報，周三、四最接近台灣，可能自北部海面通過。

楊柳颱風恐增為中颱 氣象粉專：周三穿越北台灣上空登陸機率增加

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，氣象署最新預測顯示，楊柳颱風將於周三晚間穿越北台灣上空，登陸機率增加。

吳德榮：楊柳颱風周三周四通過台灣北部 侵襲機率調高至6成

楊柳颱風未來路徑及影響，很多民眾相當關心。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」...

卵巢癌4期她抗癌活出新生命 醫揭：精準治療帶來希望

卵巢癌第4期的「小雅」在台中分享抗癌歷程，「化療的副作用幾乎都經歷過，但活著就有希望」，如今她投入志工行列，在醫院陪伴更...

B肝治療7年仍肝癌？台大副院長：藥物可控病毒 但僅降低6成罹癌風險

台大醫院日前爆發醫療暴力事件，洪姓B型肝炎男性患者持續治療7年，仍不幸惡化為肝癌，竟跑至診間出拳毆打醫師。對此，消化系醫...

2025失智論壇／民眾熱情攤位體驗 五感全開感受失智防治新趨勢

「請問這個檢測是怎麼進行？」、「這遊戲好好玩喔…」在今天舉行的「不怕失智，共向未來」2025失智照護永續論壇，場外安排...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。