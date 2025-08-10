吳德榮：楊柳颱風周三周四通過台灣北部 侵襲機率調高至6成

楊柳颱風未來路徑及影響，很多民眾相當關心。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，最新(10日2時)氣象署路徑潛勢預測圖顯示，楊柳路徑向南調整，周三、四通過台灣北部；暴風圈侵襲機率圖則顯示，侵襲機率已調高至60%，雖然接近台灣前有減弱的趨勢，威脅已不容小覷。

吳德榮指出，至於最新(9日20時)歐洲模式(ECMWF)系集模擬路徑的平均，周三、四通過台灣北部，系集成員模擬路徑則分布在兩側、相當分散；模擬強度則因在接近台灣前，逐漸進入「垂直風切大」的環境，愈偏北的系集路徑，減弱愈明顯，愈偏南的系集路徑，受影響較小、強度則較能維持，威脅也愈大。由於各國模式都還會繼續調整，尚不宜驟下定論，應密切觀察。

最近天氣，吳德榮說，今日至周二(10至12日)各地仍晴朗炎熱，要注意防曬、防中暑；南方水氣略增、大氣趨不穩定，午後山區有局部陣雨或雷雨的機率，並擴大至部分平地。

今日各地區氣溫為：北部25至36度、中部24至36度、南部25至37度及東部24至36度。

吳德榮指出，最新歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，周三、四(13、14日)楊柳通過，有強風、豪雨的威脅，屆時應注意最新資訊、加強防颱。周五、六(15、16日)各地天氣好轉，但水氣仍多，午後山區有局部陣雨或雷雨的機率，並擴大至部分平地。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。