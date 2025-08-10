2025失智論壇／民眾熱情攤位體驗 五感全開感受失智防治新趨勢

「請問這個檢測是怎麼進行？」、「這遊戲好好玩喔….」在今天舉行的「不怕失智，共向未來」2025失智照護永續論壇，場外安排攤位體驗，有人在遊戲攤位開心與工作人員鬥智，也有人試吃好吃、順口，且易吞嚥、好咀嚼的樂齡美食，還有民眾認真研究最新失智檢測、大腦保健品等資訊，或感受互動藝術的奧妙，在五感全開的氛圍當中，深刻感受與人互動、吸收知識的多重樂趣。

活動現場，有捷捷樂齡食品、博太生醫等食品、保健品攤位、吉蔚精準檢驗等醫療科技攤位，也有晁禾醫療科技、全齡樂遊健康促進發展協會、八月表演工作室與元氣網、「失智時空記憶的旅人」粉專等寓教於樂攤位，多樣化的互動設計，吸引參與民眾踴躍排隊、體驗。

民眾熱情試吃、研究，現場知識含金量高

捷捷樂齡食品的攤位上，不少民眾駐足試吃用舌頭就可讓食物輕鬆碎裂的樂齡粥，以及可輕鬆咬的樂齡燉飯、燴料佳餚，淡淡的香氣，配上順口的味道、口感，顛覆不少人對「營養食物不好吃」的刻板印象。

營養師邱璟瑞表示，樂齡食品的研發概念，類似日本的「介護食」，食用的時候，可用舌頭、上顎輕鬆將食物分解，且保留食物口感，無論牙口狀況如何，都有適合、對應產品可供選擇。不僅如此，粥品、燉飯、燴料等，也有鈣質、膠原蛋白等營養成分，讓樂齡族群透過優質、營養的食物攝取，幫身體打底，擁有更多健康本錢。

博太生醫致力於腦部及老化疾病外用植物新藥研發，攤位上，工作人員努力向民眾說明植物性成分促進腦部健康，提升睡眠品質的原理，現場還有滋養頭髮外用保健產品。

博太生醫行銷公關部協理陳筱葳指出，多數民眾認為，保健品以食用為主，但有些保健品透過塗抹，透過經皮吸收，也能達到保養、保健功效，期待參與民眾對失智預防、腦神經保健等議題，可以有更深入的認識與了解。

精準檢測，幫助辨識失智高風險族群

在失智診療領域，目前已逐漸朝精準診斷、精準用藥趨勢前進，吉蔚精準檢驗股份公司今年是第二年參與失智照護永續論壇活動，該公司總經理蔡佳霖表示，目前已可運用抽血檢測來推估體內、大腦中的類澱粉蛋白（Amyloid protein）、血漿濤蛋白（Tau）濃度，並根據檢測結果進一步評估、辨識失智高風險族群。

蔡佳霖指出，目前在一些醫療院所或健檢中心已提供上述檢測服務，期待透過對民眾的衛教，可讓更多人了解自己的基礎生理狀態、失智風險，並希望鼓勵民眾透過飲食、運動、調整三高指數改變失智風險程度，對於自己的大腦健康資訊，也可以有更多的掌握。

運動、復健、遊戲，氣氛High到最高點

晁禾醫療科技結合台灣文化與復健概念，以數位互動遊戲吸引不少民眾駐足體驗。其中「金瓜石淘金沙」遊戲，以長者熟悉的情境設計關卡，本身為職能治療師的執行長林昶霆表示，從熟悉的情境中練習，能提升專注度與參與時間，同時達到運動與復健效果。

林昶霆指出，數位化設計讓復健更立體、互動，例如玩家需抬腳到一定高度才能過關，不僅好玩，也能強化肢體協調。此外，最多可供三人一起進行，促進同儕互動與社交氛圍，也讓長者更有意願嘗試。

七十歲的張小姐家住台中，因多年好友兩年前罹患失智症並出現時空混亂，讓她對相關議題格外關注。她說，「其實每個人都有可能失智，所以要及早預防。」這次為參加「2025失智照護永續論壇」，她特地提前一天北上。體驗攤位上的「淘金沙」遊戲後，張小姐笑稱，不僅訓練反應力與肢體協調，更像做了一場有趣的運動，寓教於樂。

全齡樂遊健康促進發展協會則擺出一系列桌遊，其中一項遊戲，要民眾看到不同卡牌中，出現3個同樣水果圖示時，喊出該水果名稱，同時拍打桌面。該協會理事長巫奉約說，長輩最常玩的桌遊是麻將，但麻將畢竟不是為強化認知功能而設計，即使天天搓麻將，對認知功能改善有限，協會培訓200多位師資，在包括失智據點等全台400處場地授課，盼透過功能導向的桌遊，帶領民眾活絡大腦，達到逆轉失智的目標。

從藝術互動到腦力健身新體驗，帶來不同新刺激

八月表演工作室也準備了有趣互動遊戲，讓民眾從不斷滾落的球體中，選出指定顏色丟進箱子中。工作室導演邵韋傑說，這項活動是希望促進認知功能、手眼協調，團隊主要從事共融藝術創作，近期已發表2部失智症舞台劇，帶領失智者與家屬一起參與演出，從衣服、自畫像創作做起，並在過程中改變劇場設備，打造失智友善空間；近期更完成失智症紀錄片「陪伴的滋味」拍攝，8月8日已在YouTube上線。

元氣網與「失智時空記憶的旅人」粉專攤位也吸引許多民眾參與互動。元氣網今年推出的「AI腦力健身房」，民眾只要輸入失智相關問題，即可即時獲得來自元氣網新聞資料庫、經專家與編輯把關的衛教資訊，免去繁瑣搜尋，協助在預防與照護上更有信心。現場開放體驗「腦力健身房」，提供健腦測驗、Podcast 與趣味遊戲，讓民眾隨時鍛鍊腦力。