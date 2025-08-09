聽新聞
呼籲「6師」多聯誼…人口負成長 衛福部4招改善

聯合報／ 記者李青縈／台北報導

我國人口數已連續十九個月負成長，今年前七月新生兒僅有六萬四三一四人。面對國安危機，衛福部長邱泰源昨拋出四大因應策略，分別為減少育兒負擔、促進母嬰健康、提高婚育意願及跨部會協力，如社會住宅優先提供給育兒父母等。

邱泰源說，人口負成長對社會、經濟、國家安全等影響甚巨，進入超高齡化社會的台灣，不僅要推動長照，也要持續改善在少子化，他認為有四大策略可幫助改善少子問題，第一是減少育兒負擔，如持續發放育兒津貼與托育補助、布建公共化托育資源，且要增加臨托服務。

第二是促進母嬰健康，衛福部近年已將免費產檢次數，提升至十四次，同時推動兒童專責醫師、加強兒童早療資源及補助等；第三是跨部會協力，如教育部推動二至六歲公共化幼兒托育、內政部主責育兒父母優先提供社宅、勞動部發給育嬰留停津貼及職場育嬰假等協助措施。

第四要提高婚育意願，邱泰源說，雖然鼓勵適齡生育，但同步也提供高齡產婦人工生殖補助，最重要的是鼓勵青年交友，他認為，國內的「六師」中醫師、西醫師、牙醫師、會計師、律師、建築師可多辦聯誼。

