缺藥潮…肺結核用藥控貨中 專家：關稅戰打亂市場

被列入「必要藥品清單」的肺結核用藥淨核膠囊，近期因原料藥問題，食藥署公告該藥品控貨中，預計十一月中旬才能恢復供貨，醫師指出，該藥品是治療鳥型分枝桿菌的第一線用藥，無替代藥品，其患者恐受到最大影響；藥師公會全聯會理事長黃金舜表示，關稅戰已打亂全球藥品市場，此案僅是冰山一角，未來缺藥困境會更加顯著。

食藥署藥品組簡任技正黃玫甄表示，「淨核膠囊」被列入必要藥品清單之中，含利福布汀（Rifabutin）成分的口服劑型藥品，我國目前僅核准「淨核膠囊一五○毫克」這一張藥品許可證，每年用量約為廿二點二萬錠，其適應症為預防免疫抑制病人細胞內禽結核分枝桿菌感染，治療肺結核桿菌所引起的感染症。

黃玫甄說，經醫療專業人士評估，淨核膠囊控貨期間，可用含利福平（Rifampin）成分的藥品作為替代藥物，如永信立汎黴素膠囊、瑞比新膠囊、國嘉立泛黴素膠囊等，淨核膠囊優先提供給無法使用其替代藥品的患者。

台北市聯醫陽明院區胸腔內科醫師蘇一峰表示，淨核膠囊屬於肺結核的第二線用藥，該藥缺貨，對治療肺結核的影響有限，真正衝擊的是愛滋、免疫力低下的患者，他們容易感染環境中的「非結核分枝桿菌」，淨核膠囊就屬於第一線用藥，特別對治療感染鳥型結核分枝桿菌最有效果。

黃金舜表示，淨核膠囊因原料藥問題控貨中，該情形恐怕是全球藥品市場的冰山一角，美國總統川普發起的關稅戰，已嚴重影響專利藥、原料藥等供貨，此次淨核膠囊還有替代藥可用，若藥品利潤持續下修，即使被列入必要藥品清單，最終仍可能無藥可用，籲食藥署超前部署，公開核心藥物的庫存，以及替代藥的庫存，供醫療院所參考。