聽新聞
0:00 / 0:00

缺藥潮…肺結核用藥控貨中 專家：關稅戰打亂市場

聯合報／ 記者李青縈／台北報導

被列入「必要藥品清單」的肺結核用藥淨核膠囊，近期因原料藥問題，食藥署公告該藥品控貨中，預計十一月中旬才能恢復供貨，醫師指出，該藥品是治療鳥型分枝桿菌的第一線用藥，無替代藥品，其患者恐受到最大影響；藥師公會全聯會理事長黃金舜表示，關稅戰已打亂全球藥品市場，此案僅是冰山一角，未來缺藥困境會更加顯著。

食藥署藥品組簡任技正黃玫甄表示，「淨核膠囊」被列入必要藥品清單之中，含利福布汀（Rifabutin）成分的口服劑型藥品，我國目前僅核准「淨核膠囊一五○毫克」這一張藥品許可證，每年用量約為廿二點二萬錠，其適應症為預防免疫抑制病人細胞內禽結核分枝桿菌感染，治療肺結核桿菌所引起的感染症。

黃玫甄說，經醫療專業人士評估，淨核膠囊控貨期間，可用含利福平（Rifampin）成分的藥品作為替代藥物，如永信立汎黴素膠囊、瑞比新膠囊、國嘉立泛黴素膠囊等，淨核膠囊優先提供給無法使用其替代藥品的患者。

台北市聯醫陽明院區胸腔內科醫師蘇一峰表示，淨核膠囊屬於肺結核的第二線用藥，該藥缺貨，對治療肺結核的影響有限，真正衝擊的是愛滋、免疫力低下的患者，他們容易感染環境中的「非結核分枝桿菌」，淨核膠囊就屬於第一線用藥，特別對治療感染鳥型結核分枝桿菌最有效果。

黃金舜表示，淨核膠囊因原料藥問題控貨中，該情形恐怕是全球藥品市場的冰山一角，美國總統川普發起的關稅戰，已嚴重影響專利藥、原料藥等供貨，此次淨核膠囊還有替代藥可用，若藥品利潤持續下修，即使被列入必要藥品清單，最終仍可能無藥可用，籲食藥署超前部署，公開核心藥物的庫存，以及替代藥的庫存，供醫療院所參考。

延伸閱讀

小丑竟是自己？醫嘆台美關稅「20%+N」 難怪賴政府保密不敢講

肺結核藥缺貨 藥師公會理事長：關稅戰已打亂全球用藥市場

大罷免「為何流失中間選民？」 名醫曝真相：他們把台灣推向極端民粹

大罷免大失敗 他歸納10大敗因「不是一個人可以負責」

相關新聞

肝炎變肝癌闖診間施暴 台大醫院發聲：B肝服藥治療「非高枕無憂」

台大醫院本周發生醫療糾紛事件，一名洪姓男子不滿肝炎就醫7年，仍惡化為肝癌，闖入診間毆打醫師，釀成醫師下巴受傷。台灣消化系...

2025失智論壇／巫奉約：失智可逆！ 科學證明大腦愈用愈年輕

「失智症可逆，只要我們不看壞的部分，多用好的部分，愈用就會愈好用。」全齡樂遊健康促進發展協會理事長巫奉約今（9）出席聯合...

堪察加半島火山灰飄散 華航飛紐約航班繞行避讓

由於俄羅斯堪察加半島火山灰飄散影響，華航表示，8月8日CI011紐約飛往桃園及8月9日CI012桃園飛往紐約航班需繞行避...

2025失智論壇／柯世祐：發病前25年腦部開始變化 高風險者定期檢測

近年自費健檢蔚為風氣，隨失智症患者增加，民眾憂心自己是否會罹患失智，臨床醫師指出，許多失智症檢測，若非侵入性高，即是價格...

2025失智論壇／林欣榮：植物新藥、外泌體延緩神經退化是研發新方向

衛福部預估截至2026年，我國將累計超過88萬失智症患者，今年起我國內共有2項失智症單株抗體新藥上市，但每劑要價150萬...

輕颱楊柳路徑北偏！最快下周二發布海警 這兩天最接近台灣

中央氣象署表示，輕颱楊柳路徑大幅北修約400至500公里，最快下周二發布海上颱風警報，下周三、四最接近台灣，可能自北部海...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。