台灣國際醫療困境／遠距看診、航空轉送 拓展新藍海

新冠疫情期間，衛福部開放遠距醫療幫助民眾即時就醫；疫情後，遠距醫療推動進程加速，如今成為國際醫療新藍海，遠距醫療打破地理限制，台北醫學大學附設醫院鎖定「遠洋船舶」，透過遠距醫療即時給予醫療建議，童綜合醫院則朝「航空醫療轉送」發展，拓展台灣國際醫療的版圖。

一艘行經阿拉斯加海域的商船，該商船的船長發現自己血壓忽高忽低，加上反覆高燒，即時通報所屬的海運公司，原先公司計畫從他處調派其他船長支援，等待期間，船長也接受北醫附醫的遠距醫療，團隊給予明確判斷後，公司隨即取消支援，改讓船隻加速航行至基隆港，安排船長就醫，保住一命。

遠距醫療策進協會理事劉文琪說，遠距醫療對遠洋漁業幫助相當大，依國際法規定，商船內的醫療行為不會受到台灣的醫療法規限制，船長、大副等只要經過訓練就能給藥，但醫療屬於高度專業的領域，在沒有專業指導之下，通常沒人敢打開藥櫃用藥，如今遠距醫療打破該項限制，廿四小時提供專業判斷。

目前北醫附醫已與陽明、萬海等十三家商船公司合作，提供遠洋船員二十四小時視訊診療；搭配船上衛星通訊，醫師可即時評估船員狀況並給予用藥指導，未來也將會擴及遠洋漁船。

同樣是發展國際醫療，童綜合醫院鎖定「航空醫療轉送」，童綜合醫院航空醫療救援中心執行長盧立華說，台灣可免簽證通行的國家地區，多達一四一個，這項優勢成為台灣可以發展航空醫療轉送的一大關鍵，因醫療轉送注重的是「時效性」，如果入境還需要申請簽證，將延誤治療時機。

盧立華說，近期有一名紐西蘭男子於歐洲旅遊時中風，雖已轉送至香港，但因中國大陸醫療團隊入境紐西蘭需簽證，恐影響時效，最後改由享有免簽優勢的我國團隊接手，前往香港完成轉運。