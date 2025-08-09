台灣國際醫療3困境：簽證難拿、行銷不足、人才有限

台灣國際醫療產值雖緩慢回升，但礙於中國大陸來台的醫美、健檢團，疫後至今遲未開放，讓專家直言，台灣國際醫療若要重返榮景，並彌平陸客團的市場缺口，除了要開拓新局，也得改善現行國際醫療的三大困境，簽證流程繁瑣、醫療行銷不足、獨門醫療技術人才有限等，全面改善才有機會重回二○一九年近一九○億元的國際醫療產值。

台灣醫療健康產業卓越聯盟基金會執行長吳明彥說，各國皆在發展國際醫療，面對全球競爭，台灣核發的醫療簽證流程並不友善，若要收治來自巴基斯坦的病患，患者須親赴中東面試，才能進一步申請醫療簽證，這對急須就醫或重症患者而言，只會增加選擇其他國家就醫的意願。

吳明彥說，政府可考慮讓收治外籍患者的醫院出具擔保證明，或是外交部改用視訊面試等方式，簡化流程，增加外籍患者來台就醫的便利性。

再者是，台灣國際醫療行銷宣傳長年採「保守策略」，讓台灣就算有首屈一指的醫療品質，也沒辦法讓全世界知道，吳明彥認為，外交部與觀光署應編列預算宣傳，拍攝類似治療紀錄片，以「病人說服病人」的方式於國際平台播送，提升台灣醫療的國際能見度。

第三個困境是，台灣的獨門技術人才有限，像是長庚醫院整形外科的治療手汗症團隊，在國際間名聲響亮，患者從世界各地而來，目前要預約治療都得等到二、三年後，吳明彥說，這不是個好現象，並非每位患者都能久候，籲政府應有計畫地培育第二、三個醫療團隊，分散醫護負擔並提高服務量能。

台北醫學大學附設醫院副院長王偉表示，過去陸客來台醫美、健檢的盛況不再，如今自大陸來台就醫僅剩以人道主義考量的援助醫療。