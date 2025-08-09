聽新聞
0:00 / 0:00

台灣國際醫療3困境：簽證難拿、行銷不足、人才有限

聯合報／ 記者李青縈／台北報導

台灣國際醫療產值雖緩慢回升，但礙於中國大陸來台的醫美、健檢團，疫後至今遲未開放，讓專家直言，台灣國際醫療若要重返榮景，並彌平陸客團的市場缺口，除了要開拓新局，也得改善現行國際醫療的三大困境，簽證流程繁瑣、醫療行銷不足、獨門醫療技術人才有限等，全面改善才有機會重回二○一九年近一九○億元的國際醫療產值。

台灣醫療健康產業卓越聯盟基金會執行長吳明彥說，各國皆在發展國際醫療，面對全球競爭，台灣核發的醫療簽證流程並不友善，若要收治來自巴基斯坦的病患，患者須親赴中東面試，才能進一步申請醫療簽證，這對急須就醫或重症患者而言，只會增加選擇其他國家就醫的意願。

吳明彥說，政府可考慮讓收治外籍患者的醫院出具擔保證明，或是外交部改用視訊面試等方式，簡化流程，增加外籍患者來台就醫的便利性。

再者是，台灣國際醫療行銷宣傳長年採「保守策略」，讓台灣就算有首屈一指的醫療品質，也沒辦法讓全世界知道，吳明彥認為，外交部與觀光署應編列預算宣傳，拍攝類似治療紀錄片，以「病人說服病人」的方式於國際平台播送，提升台灣醫療的國際能見度。

第三個困境是，台灣的獨門技術人才有限，像是長庚醫院整形外科的治療手汗症團隊，在國際間名聲響亮，患者從世界各地而來，目前要預約治療都得等到二、三年後，吳明彥說，這不是個好現象，並非每位患者都能久候，籲政府應有計畫地培育第二、三個醫療團隊，分散醫護負擔並提高服務量能。

台北醫學大學附設醫院副院長王偉表示，過去陸客來台醫美、健檢的盛況不再，如今自大陸來台就醫僅剩以人道主義考量的援助醫療。

延伸閱讀

外交部機密公文疑似外流網上兜售 林佳龍下令徹查

Visa代碼化技術支援「醫指付+」 強化醫療支付過程安全度

台中新光三越盼9月底復業 市府：簽證後依規申請

美國要求尚比亞與馬拉威公民 繳45萬元簽證保證金

相關新聞

肝炎變肝癌闖診間施暴 台大醫院發聲：B肝服藥治療「非高枕無憂」

台大醫院本周發生醫療糾紛事件，一名洪姓男子不滿肝炎就醫7年，仍惡化為肝癌，闖入診間毆打醫師，釀成醫師下巴受傷。台灣消化系...

2025失智論壇／巫奉約：失智可逆！ 科學證明大腦愈用愈年輕

「失智症可逆，只要我們不看壞的部分，多用好的部分，愈用就會愈好用。」全齡樂遊健康促進發展協會理事長巫奉約今（9）出席聯合...

堪察加半島火山灰飄散 華航飛紐約航班繞行避讓

由於俄羅斯堪察加半島火山灰飄散影響，華航表示，8月8日CI011紐約飛往桃園及8月9日CI012桃園飛往紐約航班需繞行避...

2025失智論壇／柯世祐：發病前25年腦部開始變化 高風險者定期檢測

近年自費健檢蔚為風氣，隨失智症患者增加，民眾憂心自己是否會罹患失智，臨床醫師指出，許多失智症檢測，若非侵入性高，即是價格...

2025失智論壇／林欣榮：植物新藥、外泌體延緩神經退化是研發新方向

衛福部預估截至2026年，我國將累計超過88萬失智症患者，今年起我國內共有2項失智症單株抗體新藥上市，但每劑要價150萬...

輕颱楊柳路徑北偏！最快下周二發布海警 這兩天最接近台灣

中央氣象署表示，輕颱楊柳路徑大幅北修約400至500公里，最快下周二發布海上颱風警報，下周三、四最接近台灣，可能自北部海...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。