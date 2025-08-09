聽新聞
0:00 / 0:00

陸客團不來醫美、健檢 我國際醫療榮景不再

聯合報／ 記者李青縈／台北報導
陸客醫美健檢簽證至今尚未開放，台灣國際醫療產值直直落，去年雖回升至一百多億元，但仍難重回疫情前榮景。圖為桃園機場內醫美廣告。本報資料照片
陸客醫美健檢簽證至今尚未開放，台灣國際醫療產值直直落，去年雖回升至一百多億元，但仍難重回疫情前榮景。圖為桃園機場內醫美廣告。本報資料照片

台灣國際醫療產值從二○一九年達到近一九○億元，經過新冠疫情後，陸客醫美、健檢團不再來台，產值直直落，二○二二年僅剩六十億元，近年三年，國際醫療的年產值雖緩速回溫，但服務人次一路下滑，去年服務總人次僅有廿一萬二千多人，為近十年來最低的服務人次，國內雖積極發展新南向醫療，但年產值仍難以回至疫情前榮景。

根據國際醫療管理工作小組統計，台灣國際醫療於二○一九年時，產值來到歷史新高，達到近一九○億元的產值，來台就醫的人數多達卅七萬人次，原本未來一片榮景，隨後受到新冠疫情影響，人數與產值一路下探，二○二二年來到近十年的最低點，僅剩六十億產值，廿四萬人次到訪，去年產值雖上升至一百億元，但來台的人次只剩廿一萬二千多人次。

台灣醫療健康產業卓越聯盟基金會執行長吳明彥說，二○一九年產值能高達近一九○億元，與中國大陸健檢、醫美團有著密切關係，當年度健檢中心服務人次的占比，占總數的百分之十六點○八，其次是內科占百分之十一點七；去年健檢中心的服務人次占比，僅剩百分之九點八八，最高反而是內科，占百分之十二點四二。

吳明彥說，從數據分析，顯示台灣的健檢國際醫療市場已在疫後消失，不過，去年國際醫療產值回溫，來到一百億元，觀察是部分醫學中心提供的重症醫療服務，已恢復到疫情前的七成水準，但即便如此，重症醫療就算完全恢復到疫情前水準，年產值也無法完全回到疫情前的榮景。

自二○一八年起，衛福部配合「新南向政策」推動的「一國一中心」方案，針對印尼、印度、越南、泰國、菲律賓、馬來西亞等國，一個國家由一家醫院負責統籌，為醫衛產業搭橋，同步也推動醫衛人才培訓等。

吳明彥表示，一國一中心將台灣醫療軟實力徹底發揮，分析來自東協十國的國際醫療服務量，已接近過去服務陸客的總量，成為現行國際醫療困境中的紓困方式。他認為，在東南亞屬於高所得的國家，應加強布建醫療合作資源，而在人口較多的國家，如印尼，應增設合作據點，變成「一國多中心」。

新光醫院副院長洪子仁表示，新南向國家占國際醫療中約七千多萬產值，患者多來自緬甸、印尼，他們願意來台就醫，主要受到當地留台校友會、台商及扶輪社等民間組織的口碑傳播，一位來自緬甸的鼻咽癌患者黃先生，來新光醫院接受免疫細胞療法後，順利延命，該案例後續吸引當地更多患者來台就醫，也期待政府能更大力扶植南向醫療合作，幫助我國國際醫療發展。

延伸閱讀

沈玉琳血癌住院搶命！江振誠父親節健檢　親嘗自己設計健檢餐

30至39歲也有「三高」！盛行率數據曝光 江宏傑號召健檢

Visa代碼化技術支援「醫指付+」 強化醫療支付過程安全度

Škoda夏季健檢好評再延長！Michelin輪胎買3送1、耗材零件85折起

相關新聞

肝炎變肝癌闖診間施暴 台大醫院發聲：B肝服藥治療「非高枕無憂」

台大醫院本周發生醫療糾紛事件，一名洪姓男子不滿肝炎就醫7年，仍惡化為肝癌，闖入診間毆打醫師，釀成醫師下巴受傷。台灣消化系...

2025失智論壇／巫奉約：失智可逆！ 科學證明大腦愈用愈年輕

「失智症可逆，只要我們不看壞的部分，多用好的部分，愈用就會愈好用。」全齡樂遊健康促進發展協會理事長巫奉約今（9）出席聯合...

堪察加半島火山灰飄散 華航飛紐約航班繞行避讓

由於俄羅斯堪察加半島火山灰飄散影響，華航表示，8月8日CI011紐約飛往桃園及8月9日CI012桃園飛往紐約航班需繞行避...

2025失智論壇／柯世祐：發病前25年腦部開始變化 高風險者定期檢測

近年自費健檢蔚為風氣，隨失智症患者增加，民眾憂心自己是否會罹患失智，臨床醫師指出，許多失智症檢測，若非侵入性高，即是價格...

2025失智論壇／林欣榮：植物新藥、外泌體延緩神經退化是研發新方向

衛福部預估截至2026年，我國將累計超過88萬失智症患者，今年起我國內共有2項失智症單株抗體新藥上市，但每劑要價150萬...

輕颱楊柳路徑北偏！最快下周二發布海警 這兩天最接近台灣

中央氣象署表示，輕颱楊柳路徑大幅北修約400至500公里，最快下周二發布海上颱風警報，下周三、四最接近台灣，可能自北部海...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。