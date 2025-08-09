陸客團不來醫美、健檢 我國際醫療榮景不再

台灣國際醫療產值從二○一九年達到近一九○億元，經過新冠疫情後，陸客醫美、健檢團不再來台，產值直直落，二○二二年僅剩六十億元，近年三年，國際醫療的年產值雖緩速回溫，但服務人次一路下滑，去年服務總人次僅有廿一萬二千多人，為近十年來最低的服務人次，國內雖積極發展新南向醫療，但年產值仍難以回至疫情前榮景。

根據國際醫療管理工作小組統計，台灣國際醫療於二○一九年時，產值來到歷史新高，達到近一九○億元的產值，來台就醫的人數多達卅七萬人次，原本未來一片榮景，隨後受到新冠疫情影響，人數與產值一路下探，二○二二年來到近十年的最低點，僅剩六十億產值，廿四萬人次到訪，去年產值雖上升至一百億元，但來台的人次只剩廿一萬二千多人次。

台灣醫療健康產業卓越聯盟基金會執行長吳明彥說，二○一九年產值能高達近一九○億元，與中國大陸健檢、醫美團有著密切關係，當年度健檢中心服務人次的占比，占總數的百分之十六點○八，其次是內科占百分之十一點七；去年健檢中心的服務人次占比，僅剩百分之九點八八，最高反而是內科，占百分之十二點四二。

吳明彥說，從數據分析，顯示台灣的健檢國際醫療市場已在疫後消失，不過，去年國際醫療產值回溫，來到一百億元，觀察是部分醫學中心提供的重症醫療服務，已恢復到疫情前的七成水準，但即便如此，重症醫療就算完全恢復到疫情前水準，年產值也無法完全回到疫情前的榮景。

自二○一八年起，衛福部配合「新南向政策」推動的「一國一中心」方案，針對印尼、印度、越南、泰國、菲律賓、馬來西亞等國，一個國家由一家醫院負責統籌，為醫衛產業搭橋，同步也推動醫衛人才培訓等。

吳明彥表示，一國一中心將台灣醫療軟實力徹底發揮，分析來自東協十國的國際醫療服務量，已接近過去服務陸客的總量，成為現行國際醫療困境中的紓困方式。他認為，在東南亞屬於高所得的國家，應加強布建醫療合作資源，而在人口較多的國家，如印尼，應增設合作據點，變成「一國多中心」。

新光醫院副院長洪子仁表示，新南向國家占國際醫療中約七千多萬產值，患者多來自緬甸、印尼，他們願意來台就醫，主要受到當地留台校友會、台商及扶輪社等民間組織的口碑傳播，一位來自緬甸的鼻咽癌患者黃先生，來新光醫院接受免疫細胞療法後，順利延命，該案例後續吸引當地更多患者來台就醫，也期待政府能更大力扶植南向醫療合作，幫助我國國際醫療發展。