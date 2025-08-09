B肝治療7年仍肝癌？台大副院長：藥物可控病毒，但僅降低6成罹癌風險

台大醫院日前爆發醫療暴力事件，洪姓B型肝炎男性患者持續治療7年，仍不幸惡化為肝癌，竟跑至診間出拳毆打醫師。對此，消化系醫學會發出聲明，「即使規律服用抗病毒藥物，並不代表從此高枕無憂。」，必須持續監測，才能在肝癌發展的早期階段及早發現。

台大醫院副院長、台灣消化系醫學會理事長高嘉宏表示，希望能夠藉此不幸事件，讓接受治療的B肝民眾了解長期用藥，並定期做肝癌篩檢的重要性，不要因為單一事件而影響對自己肝臟健康的維護。

這起診間暴力事件發生於這個月6日早上，69歲洪姓男子為B肝患者，不滿在台大醫院就醫7年，肝炎沒好轉，反而惡化成肝癌，日前閒聊與朋友聊天時，大吐苦水，朋友回應「你看的那位醫生很兩光啦！」，他聽聞後暴怒，衝至醫院，利用護理師叫號空檔，闖入診間，揮拳攻擊醫師。

醫師遭毆打後，下巴受傷，但仍希望洪姓男子冷靜，幸好洪男不再動手，由保全及護理師先行將他帶至保全室。隨後警方將他帶至派出所後依涉嫌違反醫療法、刑法傷害罪等罪嫌函送台北地檢署偵辦。

對於這起暴力事件，消化系醫學會表示，相當遺憾，晚間發出聲名，希望對社會大眾有所教育，以改善醫病關係，避免類似遺憾再次發生。聲明全文如下：

「慢性B型肝炎患者一旦進展為肝硬化，罹患肝癌的風險將大幅上升。因此，對於已出現肝硬化的慢性B型肝炎患者，建議應終身服用抗病毒藥物，且目前健保亦有給付。」

「但是，即使規律服用抗病毒藥物，並不代表從此高枕無憂。根據台大與台灣多家醫學中心合作的長期追蹤研究顯示，針對B型肝炎肝硬化病患的抗病毒治療，確實能降低約六成的肝癌發生風險，但仍無法完全杜絕肝癌的可能性。這並不代表抗病毒治療無效，而是凸顯了定期接受肝癌篩檢與追蹤的重要性。透過持續監測，才能在肝癌發展的早期階段及早發現，提高治療的成功率，進而延長患者的存活期與生活品質。」