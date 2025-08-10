聽新聞
南投新地標 松嶺之星可遠眺台灣海峽

聯合報／ 記者江良誠／南投報導
松柏嶺高空觀景平台外型如麥克風，可眺望彰化平原和台灣海峽，視野絕佳。記者江良誠／攝影
松柏嶺高空觀景平台外型如麥克風，可眺望彰化平原和台灣海峽，視野絕佳。記者江良誠／攝影

南投縣斥資5.5億元在名間鄉打造松柏嶺高空觀景平台「松嶺之星」，主體結構已完成。為迎接父親節，前晚測試塔頂大型LED球體屏幕，在夜色中宛如一支璀璨麥克風，閃耀八卦山脈，時而旋轉播放「父親節快樂」字幕，讓居民驚呼稱奇。

南投縣觀光處長陳志賢說，新北基隆河畔的星光橋以白色麥克風造型聞名，被譽為是「天后張惠妹的專屬麥克風」。松嶺之星麥克風造型更為吸引人，加上觀景平台聳立八卦山脈，從台灣海峽都可看見，期待能與北部景點南北呼應，成為最有特色的觀光焦點。

「松嶺之星」施工初期，鷹架與圓柱型鋼鐵結構被外界批評「一柱擎天」、「阿姆斯特朗砲」。但隨著外觀逐漸成形，整體線條更像麥克風，成功扭轉民眾印象。

陳志賢指出，「松嶺之星」鄰近香火鼎盛的受天宮與大片茶園，可遠眺中彰投平原與台灣海峽。觀景平台基地面積約1633坪，最大亮點是約50公尺高的景觀塔，遊客可搭乘電梯或沿戶外雙螺旋樓梯登頂，俯瞰山城與平原風光。

塔頂大型LED球體屏幕高度12.7公尺、最大直徑達16公尺，燈光系統分為投光燈與全彩點光源兩部分，採內部投光為主，搭配智慧控制器與高速分控器，呈現360度環景效果，是全國唯一設於高塔的球型LED螢幕。球體可播放影像、動畫與字幕，也能搭配燈光節目與節慶專題，為夜間景觀添變化。

地下停車場設有雨遮回收系統，是相當先進的綠能設計，雙螺旋人行步道直達塔體，整體以簡約日式欄杆造型結合動線美感。

縣府已與受天宮合作，在宮廟停車場設置兩座交通接駁暨遊客諮詢站，同步建置智慧導覽與預約系統，串連宗教香客與周邊茶鄉旅遊資源，期望新景點啟用後，帶動名間觀光與商機。

LED 南投 張惠妹

