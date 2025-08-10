聽新聞
竹市清潔車GPS定位 誤差最長23小時 市府：系統已優化

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹報導

新竹環保局為方便民眾與提升垃圾收運效率，推出垃圾車GPS即時定位與線上查詢App，但新竹市審計室調查定位系統無助提升效率，去年多達8085筆定位資料與實際抵達時間有落差，誤差最長甚至達23小時；市府表示，App去年已優化，將滾動檢討，降低民眾不便。

新竹市審計室指出，竹市環保局運用GPS建置垃圾車即時追蹤管理系統並開發App，提供垃圾車收運路線和預估抵達時間等資訊，節省民眾倒垃圾時間，但事實上，車輛定位不見得能即時回傳系統，資訊落差可能導致看App下樓倒垃圾的民眾遇到垃圾車已經開走。

審計室表示，竹市環保局的定位系統不夠精準，去年定位時間與系統接收時間相差10分鐘以上多達8085筆，其中更有6019筆落差逾1小時，最長甚至達23小時，嚴重影響民眾接收正確資訊。

環保局表示，清運網App已於2024年重新優化改版，並汰換車機設備提升定位與到站準確率，但GPS定位精準與否會受環境因素影響，將持續改善訊號傳輸不佳路段及位置，優化訊號補回傳機制。

新竹市政府則說，已委請維護廠商與清潔隊逐批盤查，同時調整行駛路線、整併站點與更新班表，使定位系統更貼合實際行駛狀況。另外，在設計新功能方面，提供「預估抵達提醒機制」，減少時間落差，降低不便。

