塑膠公約2大派膠著 專家：恐淪模糊共識

「全球塑膠公約」最終談判昨邁入第五天，即將進入下半場關鍵階段，條文草案能否拍板定案，備受關注。環團調查，化石燃料與石油產業的遊說勢力大舉進入會場，企圖影響條約走向。

專家學者分析，目前談判已明顯分化為主張大幅減產的「減產派」與維護石油利益的「石油國派」兩大陣營。即便最終達成協議，恐怕也僅是模糊共識，甚至可能因產油國拒簽，導致條約失去實質約束力。

綠色和平組織塑膠公約談判代表團負責人葛蘭姆．福布斯示警，一份無效軟弱的條約，將加重全球南方的負擔，助長最大汙染者的氣焰。

歷屆談判中，是否納入塑膠減產條款一直是交鋒核心。會員國立場大致分為兩大陣營，一方是以歐盟為首，結合非洲多國及太平洋島國等逾七十國所組成的「雄心壯志聯盟」（High Ambition Coalition, HAC），主張應從源頭減量，並逐步淘汰具風險的塑膠添加化學品。

與之對峙的則是以伊朗、沙烏地阿拉伯、俄羅斯等產油國為主的志同道合聯盟（Like-Minded Group），強調條約應聚焦於末端處理與回收管理，反對對塑膠生產設限。

最新外電指出，美國在談判開幕前已發函多國，明確反對在條約中納入減產及限制化學添加物的條款，理由是會推高成本。

台灣塑膠製品工業同業公會秘書長朱興華表示，「減產派」與「石油國派」路線對立嚴重，可能頂多形成模糊共識。

環境資源研究發展基金會顧問洪榮勳則說，美俄兩大產油國態度影響重大，若產油國拒簽署，將大幅削弱條約的全球約束力。