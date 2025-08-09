聽新聞
塑膠公約2大派膠著 專家：恐淪模糊共識

聯合報／ 特派記者楊惠琪／日內瓦報導
全球塑膠公約進入關鍵談判階段，「減產派」與「石油國派」對立升溫。記者曾原信／攝影
全球塑膠公約進入關鍵談判階段，「減產派」與「石油國派」對立升溫。記者曾原信／攝影

「全球塑膠公約」最終談判昨邁入第五天，即將進入下半場關鍵階段，條文草案能否拍板定案，備受關注。環團調查，化石燃料與石油產業的遊說勢力大舉進入會場，企圖影響條約走向。

專家學者分析，目前談判已明顯分化為主張大幅減產的「減產派」與維護石油利益的「石油國派」兩大陣營。即便最終達成協議，恐怕也僅是模糊共識，甚至可能因產油國拒簽，導致條約失去實質約束力。

綠色和平組織塑膠公約談判代表團負責人葛蘭姆．福布斯示警，一份無效軟弱的條約，將加重全球南方的負擔，助長最大汙染者的氣焰。

歷屆談判中，是否納入塑膠減產條款一直是交鋒核心。會員國立場大致分為兩大陣營，一方是以歐盟為首，結合非洲多國及太平洋島國等逾七十國所組成的「雄心壯志聯盟」（High Ambition Coalition, HAC），主張應從源頭減量，並逐步淘汰具風險的塑膠添加化學品。

與之對峙的則是以伊朗、沙烏地阿拉伯、俄羅斯等產油國為主的志同道合聯盟（Like-Minded Group），強調條約應聚焦於末端處理與回收管理，反對對塑膠生產設限。

最新外電指出，美國在談判開幕前已發函多國，明確反對在條約中納入減產及限制化學添加物的條款，理由是會推高成本。

台灣塑膠製品工業同業公會秘書長朱興華表示，「減產派」與「石油國派」路線對立嚴重，可能頂多形成模糊共識。

環境資源研究發展基金會顧問洪榮勳則說，美俄兩大產油國態度影響重大，若產油國拒簽署，將大幅削弱條約的全球約束力。

相關新聞

肝炎變肝癌闖診間施暴 台大醫院發聲：B肝服藥治療「非高枕無憂」

台大醫院本周發生醫療糾紛事件，一名洪姓男子不滿肝炎就醫7年，仍惡化為肝癌，闖入診間毆打醫師，釀成醫師下巴受傷。台灣消化系...

2025失智論壇／巫奉約：失智可逆！ 科學證明大腦愈用愈年輕

「失智症可逆，只要我們不看壞的部分，多用好的部分，愈用就會愈好用。」全齡樂遊健康促進發展協會理事長巫奉約今（9）出席聯合...

堪察加半島火山灰飄散 華航飛紐約航班繞行避讓

由於俄羅斯堪察加半島火山灰飄散影響，華航表示，8月8日CI011紐約飛往桃園及8月9日CI012桃園飛往紐約航班需繞行避...

2025失智論壇／柯世祐：發病前25年腦部開始變化 高風險者定期檢測

近年自費健檢蔚為風氣，隨失智症患者增加，民眾憂心自己是否會罹患失智，臨床醫師指出，許多失智症檢測，若非侵入性高，即是價格...

2025失智論壇／林欣榮：植物新藥、外泌體延緩神經退化是研發新方向

衛福部預估截至2026年，我國將累計超過88萬失智症患者，今年起我國內共有2項失智症單株抗體新藥上市，但每劑要價150萬...

輕颱楊柳路徑北偏！最快下周二發布海警 這兩天最接近台灣

中央氣象署表示，輕颱楊柳路徑大幅北修約400至500公里，最快下周二發布海上颱風警報，下周三、四最接近台灣，可能自北部海...

