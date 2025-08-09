聽新聞
0:00 / 0:00

台灣房屋親情文學首獎 他在黑暗中寫出光

聯合報／ 記者何定照／台北報導
第五屆台灣房屋親情文學獎贈獎典禮合影，游世民（後排中）以「十四歲的雄獅」獲得首獎。 記者蘇健忠／攝影
第五屆台灣房屋親情文學獎贈獎典禮合影，游世民（後排中）以「十四歲的雄獅」獲得首獎。 記者蘇健忠／攝影

第五屆台灣房屋親情文學獎昨舉行頒獎典禮，本屆以「燈光下的故事」為主題，首獎得主游世民以「十四歲的雄獅」獲獎。游世民致詞時表示，很慶幸跳脫視障環境，在寫作老師指導下，第二次對外投稿就獲獎，「寫作讓我堅強，也終於體會當年父親心情。」

台灣房屋集團副總裁周鶴鳴表示，本屆共八九三篇來稿，自己幾乎都看過，可說篇篇佳作，首獎更讓自己想到學生時代讀的朱自清散文「背影」，重新感受到當年父親的關懷。

聯合報副社長蕭衡倩表示，聯合報系近來舉辦的畫展主角透納是光的代表，本次文學獎作品也有車燈、路燈等各種光，作者也都在書寫中找到人生新的光線，得到痊癒、救贖或和解，「聯合報和台灣房屋也希望成為大家腳前的燈、路上的光」。

評審委員代表廖玉蕙表示，本屆首獎很動人，用雄獅作為父親象徵，展現自己成長歷程，表達父子彼此不和諧但又相互深愛的對白與畫面很傳神。

游世民表示，去年首次投親情文學獎，覺得最難的是控制情緒，「寫作時情緒經常崩潰」；但今年寫這篇對四十多年前父親的回憶，從一直無法體會父親心情，到寫完時終於好像讀懂，「原來寫作會讓人變得堅強」。

本屆台灣房屋親情文學獎獲獎者另有二獎林爭易「追星星的人」，評審許悔之讚該文將聽演唱會的「應援棒」成為標示姊妹情誼的地標，寫得熱力真切；三獎劉秀玉「爐火不能熄」，評審劉克襄指該作描述三名七旬姊妹透過製作傳統蘿蔔糕，實踐生活的大夢，甚至焚燒舊琴以炊煮理想中的蘿蔔糕，令人震懾。另有十二名佳作得主。

延伸閱讀

台灣房屋親情文學獎贈獎 游世民〈十四歲的雄獅〉獲首獎

看不見的他寫出光 獲台灣房屋親情文學獎首獎

嘉義「愛玉」勇奪日本海報首獎 永慶高中讓世界看見嘉義

基隆辦廟口夜市整潔競賽 民眾票選也能抽獎...首獎1萬元

相關新聞

肝炎變肝癌闖診間施暴 台大醫院發聲：B肝服藥治療「非高枕無憂」

台大醫院本周發生醫療糾紛事件，一名洪姓男子不滿肝炎就醫7年，仍惡化為肝癌，闖入診間毆打醫師，釀成醫師下巴受傷。台灣消化系...

2025失智論壇／巫奉約：失智可逆！ 科學證明大腦愈用愈年輕

「失智症可逆，只要我們不看壞的部分，多用好的部分，愈用就會愈好用。」全齡樂遊健康促進發展協會理事長巫奉約今（9）出席聯合...

堪察加半島火山灰飄散 華航飛紐約航班繞行避讓

由於俄羅斯堪察加半島火山灰飄散影響，華航表示，8月8日CI011紐約飛往桃園及8月9日CI012桃園飛往紐約航班需繞行避...

2025失智論壇／柯世祐：發病前25年腦部開始變化 高風險者定期檢測

近年自費健檢蔚為風氣，隨失智症患者增加，民眾憂心自己是否會罹患失智，臨床醫師指出，許多失智症檢測，若非侵入性高，即是價格...

2025失智論壇／林欣榮：植物新藥、外泌體延緩神經退化是研發新方向

衛福部預估截至2026年，我國將累計超過88萬失智症患者，今年起我國內共有2項失智症單株抗體新藥上市，但每劑要價150萬...

輕颱楊柳路徑北偏！最快下周二發布海警 這兩天最接近台灣

中央氣象署表示，輕颱楊柳路徑大幅北修約400至500公里，最快下周二發布海上颱風警報，下周三、四最接近台灣，可能自北部海...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。