台灣房屋親情文學首獎 他在黑暗中寫出光

第五屆台灣房屋親情文學獎昨舉行頒獎典禮，本屆以「燈光下的故事」為主題，首獎得主游世民以「十四歲的雄獅」獲獎。游世民致詞時表示，很慶幸跳脫視障環境，在寫作老師指導下，第二次對外投稿就獲獎，「寫作讓我堅強，也終於體會當年父親心情。」

台灣房屋集團副總裁周鶴鳴表示，本屆共八九三篇來稿，自己幾乎都看過，可說篇篇佳作，首獎更讓自己想到學生時代讀的朱自清散文「背影」，重新感受到當年父親的關懷。

聯合報副社長蕭衡倩表示，聯合報系近來舉辦的畫展主角透納是光的代表，本次文學獎作品也有車燈、路燈等各種光，作者也都在書寫中找到人生新的光線，得到痊癒、救贖或和解，「聯合報和台灣房屋也希望成為大家腳前的燈、路上的光」。

評審委員代表廖玉蕙表示，本屆首獎很動人，用雄獅作為父親象徵，展現自己成長歷程，表達父子彼此不和諧但又相互深愛的對白與畫面很傳神。

游世民表示，去年首次投親情文學獎，覺得最難的是控制情緒，「寫作時情緒經常崩潰」；但今年寫這篇對四十多年前父親的回憶，從一直無法體會父親心情，到寫完時終於好像讀懂，「原來寫作會讓人變得堅強」。

本屆台灣房屋親情文學獎獲獎者另有二獎林爭易「追星星的人」，評審許悔之讚該文將聽演唱會的「應援棒」成為標示姊妹情誼的地標，寫得熱力真切；三獎劉秀玉「爐火不能熄」，評審劉克襄指該作描述三名七旬姊妹透過製作傳統蘿蔔糕，實踐生活的大夢，甚至焚燒舊琴以炊煮理想中的蘿蔔糕，令人震懾。另有十二名佳作得主。