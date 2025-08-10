芳苑潮間帶劇場 千人擠堤岸觀賞

彰化縣芳苑鄉潮間帶戲劇表演，一群喜愛舞蹈的高中女生詮釋探索這片海洋生命力。記者簡慧珍／攝影 夕陽餘暉映照彰化縣芳苑鄉潮間帶，全台絕無僅有的潮間帶劇場緩緩展開，累積過去兩年聲量，今年吸引近千人到場，沿著堤岸坐椅凳觀賞「點一盞燈讓芳苑孩子找到回家的路」戲碼，專業劇團演員和社區居民用肢體語言、樸實口白，演出芳苑發展的希望。

芳苑鄉近年飽受陸域風機、光電開發衝擊，當地民眾重新思考家鄉發展，引進劇場到潮間帶表演，強調潮間帶與芳苑土地有豐富生命力，不是風機和太陽能光電能取代。

「潮芳苑-看見灘地藝術季」昨從芳苑鄉市區聚落劇場開始，聲舞團帶領芳苑婦女組成的「永興樂舞班」在芳苑小路表演「邊走邊跳」，玉米雞劇團和在地居民以遊戲互動、戲劇共創藝術行動表演「走進潮光之間」，一路走到台61快速道路高架橋下西側的漁民廣場。

縣長王惠美開幕致詞說，自古有「一府、二鹿、三艋舺、四寶斗、五番挖」，番挖就是現今芳苑鄉，樂見芳苑重拾活力，期許子弟返鄉，跟起飛中芳苑一起努力。

鄉長林保玲表示，2023年鄉公所和人劇團合作，透過藝文活動讓更多人關注芳苑，也讓芳苑人動起來；同年芳苑社區劇團首次在潮間帶泥灘地表演，去年「破豆藝術季」二度帶觀眾走進潮間帶欣賞舞台劇，今年規模豐富多元。演員把生活日常搬上舞台，演出在地賣青蚵、榨油、做粿的升斗小民，期盼外出打拚孩子回鄉的故事，重現芳苑農漁文化特色。

漁民廣場同時舉辦靜態展覽及利用海廢和蚵殼創作的大裝置藝術「潮間帶上的孩子們」，另有美食手作市集、社區團隊定點表演，入夜熱鬧滾滾。

彰化芳苑、大城鄉數百公頃農田被中央畫為低地力地區，開放設置光電場，業者的說明會屢遭村民抗議。芳苑人士說，光電板反射陽光，居民飽受強光干擾；光電板底下陰涼處成為老鼠窩，周邊花生田鼠患嚴重。村長鄭鵬豐表示，農村人口老化，土地租給光電業者租金高，卻造成年輕人外流。