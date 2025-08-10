聽新聞
0:00 / 0:00

清理萬噸石綿 環境部將建立地圖

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
台南市環保局結合民間團體志工清理風災過後四散的廢石綿。圖／台南市環保局提供 吳淑玲
台南市環保局結合民間團體志工清理風災過後四散的廢石綿。圖／台南市環保局提供 吳淑玲

丹娜絲颱風重創南部，逾4萬戶受損房屋中有不少屋頂為石綿材質，環境部長彭啓明昨直言全台首度面臨「萬噸級災後廢石綿」處理挑戰，本周將啟動四大行動，與民間合作建立「石綿地圖」，由無人機盤查並比對點位，重新估算數量，並與地方合作清理及去化。

彭啓明昨在雲嘉南災後重建復原前進指揮所聽取台南市府報告及立委的建議，在臉書貼文回應表示，過去已有衛星遙測，這次會再用無人機全面協助驗證，配合地面的小蜜蜂部隊，更能確實掌握。

彭啓明說，散落的石綿瓦清運，會由環境部與環保局通力合作，找合格專業者處理，避免風險；也會強化稽查與抽查，全力協助災區民宅與農畜戶。工廠或非災區存若存僥倖心態亂棄置，一定依法處罰。

彭啓明指出，石綿清理難度高於廢棄光電板，涉及位置確認、拆除方式、清運、集中存放與最終去化等多重環節，每一步都需專業與安全規範。他形容「看過百噸石綿瓦存放場，景象驚人」，此次處理既是環境挑戰，也是公共安全課題，需各方攜手完成。

台南市環保局副局長陳幸芬說，早期靠衛星遙測及光譜比對製作石綿瓦分布圖，台南有高達5萬多棟石綿屋頂，已與志工團體討論採用無人機和志工協助，重新調查災區的「石綿地圖」；民間團體擔心無主的石綿瓦無人通報或散落四處較難掌握，環保局會合作協助解決。

截至目前，台南市已受理登記6146件，累計清運987.18公噸；環保局結合區公所、里長巡查、發送太空包、增派清運車輛，對自行包妥但未登記的石綿亦主動清運；為降低健康風險，請成大環境醫學研究所兼副校長李俊璋到災區宣導防護措施，提醒清理石綿時應配戴防塵口罩、手套，穿長袖長褲，先以水潤濕石綿，作業後立即更換衣物並盥洗。

環保局呼籲寺廟、教堂、私立學校、農會、倉庫及個人農業設施等非廢清法指定事業，可直接向環保局申請協助；畜牧場、漁業及農業設施由農業局造冊列管，石綿拆除裝袋後暫置於場內或指定地點，詳情可洽環保局、區公所或透過官方LINE（@960mbykg）諮詢。

台南 地圖 石綿瓦 環境部 彭啟明

延伸閱讀

風災後光電板堆置農地 彭啓明：若違法不排除開罰

風災、水災一個月同時發生...釀中南部慘況 彭啟明：真的很罕見

嘉義光電板殘骸仍躺水上 彭啓明怒批：3案場看不到積極態度

丹娜絲重創嘉義布袋 彭啓明訪好美社區讚：這裡是台灣氣候調適典範

相關新聞

肝炎變肝癌闖診間施暴 台大醫院發聲：B肝服藥治療「非高枕無憂」

台大醫院本周發生醫療糾紛事件，一名洪姓男子不滿肝炎就醫7年，仍惡化為肝癌，闖入診間毆打醫師，釀成醫師下巴受傷。台灣消化系...

2025失智論壇／巫奉約：失智可逆！ 科學證明大腦愈用愈年輕

「失智症可逆，只要我們不看壞的部分，多用好的部分，愈用就會愈好用。」全齡樂遊健康促進發展協會理事長巫奉約今（9）出席聯合...

堪察加半島火山灰飄散 華航飛紐約航班繞行避讓

由於俄羅斯堪察加半島火山灰飄散影響，華航表示，8月8日CI011紐約飛往桃園及8月9日CI012桃園飛往紐約航班需繞行避...

2025失智論壇／柯世祐：發病前25年腦部開始變化 高風險者定期檢測

近年自費健檢蔚為風氣，隨失智症患者增加，民眾憂心自己是否會罹患失智，臨床醫師指出，許多失智症檢測，若非侵入性高，即是價格...

2025失智論壇／林欣榮：植物新藥、外泌體延緩神經退化是研發新方向

衛福部預估截至2026年，我國將累計超過88萬失智症患者，今年起我國內共有2項失智症單株抗體新藥上市，但每劑要價150萬...

輕颱楊柳路徑北偏！最快下周二發布海警 這兩天最接近台灣

中央氣象署表示，輕颱楊柳路徑大幅北修約400至500公里，最快下周二發布海上颱風警報，下周三、四最接近台灣，可能自北部海...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。