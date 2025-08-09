積極打造優質職場環境 艾伯維藥品連續8年獲選「台灣最佳企業雇主」

快訊

聯合報／ 記者李樹人／台北即時報導
艾伯維第10度舉辦全球志工週（Week of Possibilities），今年有逾三分之一的員工，參與北、中、南三場志工活動。圖／艾伯維提供
艾伯維第10度舉辦全球志工週（Week of Possibilities），今年有逾三分之一的員工，參與北、中、南三場志工活動。圖／艾伯維提供

亞洲權威人力資源刊物《HR Asia》雜誌舉辦「台灣最佳企業雇主」獎，今年共有360家參賽，102家通過評選，通過率不到3成，艾伯維藥品再度脫穎而出，連續8年獲獎。另獲頒「科技賦能」特別獎項，鼓勵其透過創新技術和獨特文化實踐，凝聚員工向心力，提升營運效率。

在台成立11年的艾伯維，因連續8年通過評選，表現優異，今年更獲頒金獎（Gold Awards winners）。此外，該公司日前第4次獲得「卓越職場」（Great Place To Work）認證，同時獲得兩大指標性雇主獎項的肯定，展現該公司在營造優質職場環境的努力，已贏得員工們的信任與支持。

艾伯維名列全球前5大藥廠，2013年成立，目前全球70多個國家、5萬多名員工，台灣分公司共有300多名員工人。該藥廠產品涵蓋自體免疫學、腫瘤學、神經科學、眼科醫療、醫學美容等領域，治療病症超過75個，於在全球超過175個國家為病患提供服務。

艾伯維人力資源處長黃宜蕾表示，堅強產品線，加上優秀人才是自家公司邁向下一個黃金10年的成長動力，公司透過員工意見調查、員工信箱以及定期大會，持續與員工保持雙向溝通，致力打造多元共融的職場環境，提供多元發展機會，支持人才持續成長與發揮潛能。

如何讓員工在生活與工作之間達到平衡？黃宜蕾說，艾伯維實施彈性工作措施，關注員工整體身心健康，並透過運動、繪畫等多元活動，讓員工在忙碌的行程之餘適度紓壓、維持身心平衡。

多年來，艾伯維推動「全球志工週」，總部號召全球員工在同一段期間擔任志工，體會回饋社會的快樂，今年台灣就於北中南舉辦3場志工活動，陪伴身心障礙者闖關、至戶外騎腳踏車、打棒球等。

艾伯維今年獲得HR Asia「科技賦能」的特別獎項，展現企業在數位轉型上的前瞻佈局與人本關懷。黃宜蕾指出，科技不僅是創新的手段，該公司持續導入多項AI技術，成為支持員工與客戶的重要夥伴。

一、多語言支援的虛擬助理「AVA」，即時回應員工在工作流程中的各類問題。

二、智慧工具「go/AI」，整合翻譯、文本摘要與數據分析功能，協助員工快速掌握關鍵資訊，提升協作效率與創新表現。

三、外部推動ACE（Advanced Customer Experience）專案，提供個別化、數據驅動的客戶體驗，進一步強化品牌價值。

黃宜蕾強調，作為跨國企業，艾伯維積極培育具國際視野的人才，已有10餘位同仁晉升至海外職位、逾20位擔任區域型職責（regional roles）。另透過虛擬圖書館等數位學習平台，員工依據個人職涯發展目標自主選修課程，持續強化專業能力與市場競爭力。

任職10年的資深產品經理廖欣冠表示，公司很重視員工意見調查結果，依據實際回饋組成任務團隊，推動具體行動計畫。例如，部分同仁認為，部分行政流程繁複，團隊提出優化建議，落實改善。

廖欣冠分享，公司注重人才發展，給予員工跨職能與跨領域歷練的機會，她從業務代表轉任行銷職務，也在不同疾病領域輪調。公司也鼓勵開放溝通與合作的文化，跨部門團隊彼此緊密合作，也有許多機會跟不同國家地區的同事一起腦力激盪，共同完成新年度的執行計畫。

艾伯維藥品連續8年獲得台灣最佳企業雇主獎的殊榮。圖／艾伯維提供
艾伯維藥品連續8年獲得台灣最佳企業雇主獎的殊榮。圖／艾伯維提供

