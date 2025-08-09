2025失智論壇／失智可逆！巫奉約用科學證明：大腦愈用愈年輕

「失智症可逆，只要我們不看壞的部分，多用好的部分，愈用就會愈好用。」全齡樂遊健康促進發展協會理事長巫奉約今（9）出席聯合報健康事業部舉辦的「2025失智照護永續論壇」，主張透過專注活化健康區塊，讓大腦功能持續進步。

巫奉約曾經是失智症者，23歲時因嚴重車禍造成腦部損傷，經歷過一段短暫失智。那段日子，他聽不懂別人的問話，不管別人問他多簡單的問題，他都要想很久，甚至無法判斷別人口中的「剛剛」是多久以前。思考變得遲緩、對話要花很久才接得上，他乾脆不與人交流。正因親身經歷過，他對失智症患者的處境感同身受。

從延緩到逆轉：不只慢下來，更要變好

多年來，他投入大腦健康促進與失智症預防領域，多數人以為失智症不可逆，能延緩就已是萬幸。但巫奉約提出另一種思維：「如果我們專注在大腦還健康的部分，持續刺激並活化它，功能是可以恢復、甚至進步的。」

他以親身經驗以及他的課程學員為例說明，失智並非瞬間發生，而是長期累積的結果。既然如此，透過早期檢測與持續訓練，便有機會阻斷甚至逆轉惡化。他說：「如果我們少了一條腿，不要盯著它抱怨，而是把剩下的另一條腿練得更強。」

科學數據佐證：86歲也能記住100樣東西

在雙連安養中心的實驗中，平均年齡86歲的學員經過三個月的課程，MoCA（蒙特利爾認知評估量表）平均進步18.45%，部分學員從20分提升至24分。更驚人的是，有長輩能記住100樣物品，靠的不是天生記憶力，而是有系統的訓練方法。

在萬芳醫院進行的人體實驗中，12位確診失智症患者經過課程刺激後，認知功能平均提升51%。對照組則沒有這樣的進步幅度，顯示課程對於失智症狀的改善具高度顯著性。

在失智論壇現場，他親自帶動民眾進行手部運動示範：一手比「槍」、一手比「五」，再快速交換，隨後加入口令變化與數字反應挑戰。看似簡單的動作，卻讓不少台下觀眾頻頻出錯、笑聲不斷。巫奉約笑說，這類遊戲正是大腦與肢體協調的絕佳練習，「錯了沒關係，重點是讓腦子動起來」。

巫奉約設計的「身腦齡活」課程融合八大主軸，包括： •社交活動與互動：鼓勵參與者彼此認識、建立人際連結，減少孤立。 •認知刺激：反應遊戲、數字運算、記憶訓練，讓大腦保持「動態」。 •適當運動：結合肢體動作與思考，例如「一手比槍、一手比五」的交互挑戰。 •認知訓練+愉悅情緒：讓參與者在笑聲與正向情緒中完成挑戰，提升持續參與的動力。

他特別提醒，生活作息雖要規律，但內容不能一成不變，因為大腦渴望新的刺激。這也是為何課程中會不斷引入變化與挑戰，讓參與者的大腦「不安於室」。

腦部認知刺激 或為失智症防治開新路

巫奉約表示，透過早期檢測、適當的認知刺激與多元活動，確實能在一定程度上改善長者的大腦功能表現。他與醫療團隊的研究仍在進行中，後續成果有待更多數據驗證，但已為失智症防治提供另一種可行方向。