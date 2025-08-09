快訊

捲不倫戀及醫療爭議 小港醫院透露副院長馮明珠「身心遭重創」

男「肝炎變肝癌」闖診間施暴毆打醫生 台大醫院發聲了

聽新聞
0:00 / 0:00

2025失智論壇／失智可逆！巫奉約用科學證明：大腦愈用愈年輕

聯合報／ 記者楊孟蓉／台北即時報導
聯合報健康事業部今天舉辦「2025失智照護永續論壇」，全齡樂遊健康促進發展協會理事長巫奉約帶動現場民眾一起做手部運動：一手比「槍」、一手比「五」，再快速交換，隨後加入口令變化與數字反應挑戰。記者胡經周／攝影
聯合報健康事業部今天舉辦「2025失智照護永續論壇」，全齡樂遊健康促進發展協會理事長巫奉約帶動現場民眾一起做手部運動：一手比「槍」、一手比「五」，再快速交換，隨後加入口令變化與數字反應挑戰。記者胡經周／攝影

失智症可逆，只要我們不看壞的部分，多用好的部分，愈用就會愈好用。」全齡樂遊健康促進發展協會理事長巫奉約今（9）出席聯合報健康事業部舉辦的「2025失智照護永續論壇」，主張透過專注活化健康區塊，讓大腦功能持續進步。

巫奉約曾經是失智症者，23歲時因嚴重車禍造成腦部損傷，經歷過一段短暫失智。那段日子，他聽不懂別人的問話，不管別人問他多簡單的問題，他都要想很久，甚至無法判斷別人口中的「剛剛」是多久以前。思考變得遲緩、對話要花很久才接得上，他乾脆不與人交流。正因親身經歷過，他對失智症患者的處境感同身受。

從延緩到逆轉：不只慢下來，更要變好

多年來，他投入大腦健康促進與失智症預防領域，多數人以為失智症不可逆，能延緩就已是萬幸。但巫奉約提出另一種思維：「如果我們專注在大腦還健康的部分，持續刺激並活化它，功能是可以恢復、甚至進步的。」

他以親身經驗以及他的課程學員為例說明，失智並非瞬間發生，而是長期累積的結果。既然如此，透過早期檢測與持續訓練，便有機會阻斷甚至逆轉惡化。他說：「如果我們少了一條腿，不要盯著它抱怨，而是把剩下的另一條腿練得更強。」

科學數據佐證：86歲也能記住100樣東西

在雙連安養中心的實驗中，平均年齡86歲的學員經過三個月的課程，MoCA（蒙特利爾認知評估量表）平均進步18.45%，部分學員從20分提升至24分。更驚人的是，有長輩能記住100樣物品，靠的不是天生記憶力，而是有系統的訓練方法。

在萬芳醫院進行的人體實驗中，12位確診失智症患者經過課程刺激後，認知功能平均提升51%。對照組則沒有這樣的進步幅度，顯示課程對於失智症狀的改善具高度顯著性。

課程祕訣：社交、刺激、運動、愉悅

在失智論壇現場，他親自帶動民眾進行手部運動示範：一手比「槍」、一手比「五」，再快速交換，隨後加入口令變化與數字反應挑戰。看似簡單的動作，卻讓不少台下觀眾頻頻出錯、笑聲不斷。巫奉約笑說，這類遊戲正是大腦與肢體協調的絕佳練習，「錯了沒關係，重點是讓腦子動起來」。

巫奉約設計的「身腦齡活」課程融合八大主軸，包括：

•社交活動與互動：鼓勵參與者彼此認識、建立人際連結，減少孤立。

•認知刺激：反應遊戲、數字運算、記憶訓練，讓大腦保持「動態」。

•適當運動：結合肢體動作與思考，例如「一手比槍、一手比五」的交互挑戰。

•認知訓練+愉悅情緒：讓參與者在笑聲與正向情緒中完成挑戰，提升持續參與的動力。

他特別提醒，生活作息雖要規律，但內容不能一成不變，因為大腦渴望新的刺激。這也是為何課程中會不斷引入變化與挑戰，讓參與者的大腦「不安於室」。

腦部認知刺激　或為失智症防治開新路

巫奉約表示，透過早期檢測、適當的認知刺激與多元活動，確實能在一定程度上改善長者的大腦功能表現。他與醫療團隊的研究仍在進行中，後續成果有待更多數據驗證，但已為失智症防治提供另一種可行方向。

聯合報健康事業部今天舉辦「2025失智照護永續論壇」失智論壇，全齡樂遊健康促進發展協會理事長巫奉約全場民眾一起做手部運動，幫助健臉，看似簡單的動作，卻讓不少台下觀眾頻頻出錯、笑聲不斷。記者胡經周／攝影
聯合報健康事業部今天舉辦「2025失智照護永續論壇」失智論壇，全齡樂遊健康促進發展協會理事長巫奉約全場民眾一起做手部運動，幫助健臉，看似簡單的動作，卻讓不少台下觀眾頻頻出錯、笑聲不斷。記者胡經周／攝影
聯合報健康事業部今天舉辦「2025失智照護永續論壇」，全齡樂遊健康促進發展協會理事長巫奉約23歲時曾因車禍造成短暫失智，他多年來投入大腦健康促進與失智症預防領域，透過專注活化健康區塊，讓大腦功能持續進步。記者胡經周／攝影
聯合報健康事業部今天舉辦「2025失智照護永續論壇」，全齡樂遊健康促進發展協會理事長巫奉約23歲時曾因車禍造成短暫失智，他多年來投入大腦健康促進與失智症預防領域，透過專注活化健康區塊，讓大腦功能持續進步。記者胡經周／攝影

運動 失智症

延伸閱讀

2025失智論壇／陳明賢：守護長輩不動產 善用兩項「即時通」防詐

2025失智論壇／失智症發病前25年腦部開始變化 醫：高風險者定期檢測

2025失智論壇／植物新藥、外泌體新藥延緩神經退化 近年可望上市

2025失智論壇／徐文俊：阿茲海默新藥上市 「兩階段」是用藥黃金時機

相關新聞

肝炎變肝癌闖診間施暴 台大醫院發聲：B肝服藥治療「非高枕無憂」

台大醫院本周發生醫療糾紛事件，一名洪姓男子不滿肝炎就醫7年，仍惡化為肝癌，闖入診間毆打醫師，釀成醫師下巴受傷。台灣消化系...

2025失智論壇／失智可逆！巫奉約用科學證明：大腦愈用愈年輕

「失智症可逆，只要我們不看壞的部分，多用好的部分，愈用就會愈好用。」全齡樂遊健康促進發展協會理事長巫奉約今（9）出席聯合...

堪察加半島火山灰飄散 華航飛紐約航班繞行避讓

由於俄羅斯堪察加半島火山灰飄散影響，華航表示，8月8日CI011紐約飛往桃園及8月9日CI012桃園飛往紐約航班需繞行避...

2025失智論壇／失智症發病前25年腦部開始變化 醫：高風險者定期檢測

近年自費健檢蔚為風氣，隨失智症患者增加，民眾憂心自己是否會罹患失智，臨床醫師指出，許多失智症檢測，若非侵入性高，即是價格...

2025失智論壇／植物新藥、外泌體新藥延緩神經退化 近年可望上市

衛福部預估截至2026年，我國將累計超過88萬失智症患者，今年起我國內共有2項失智症單株抗體新藥上市，但每劑要價150萬...

輕颱楊柳路徑北偏！最快下周二發布海警 這兩天最接近台灣

中央氣象署表示，輕颱楊柳路徑大幅北修約400至500公里，最快下周二發布海上颱風警報，下周三、四最接近台灣，可能自北部海...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。