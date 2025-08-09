楊双子獲新世代台灣精神獎 續為所認同價值負重前行

快訊

中央社／ 台北9日電

作家楊双子獲頒「新世代台灣精神獎」，她今天表示，如果整個世界看起來難以撼動，一切努力看來徒勞無功，想守護的人反過來嘲笑、傷害我們，她依然要為了所認同的價值負重前行。

頒獎典禮在濟南教會小禮拜堂舉行，楊双子致詞表示，10年前沒有人可以預見台灣會通過「同性婚姻法」，當時她在臉書（Facebook）看到一位同學在學校發起挺同婚運動，卻只有一個夥伴願意加入，這位同學卻在貼文裡寫一段話：「如果今天沒有任何一個人要幫你，那你還是要做嗎？這時心裡就只有一個乾淨的聲音：我要。」

楊双子表示，10年來她經常想起這段文字，她發現這個世界裡願意付出行動、實踐的行動者，人數可能只占社會整體的一到兩成，可是歷史發展的走向經常就是由這群人推動，從台灣近現代的歷史發展來看，要做一個台灣人是非常艱辛的事情，即使到了21世紀依然充滿陰霾。

她舉例，中國領導人習近平到了2022年都還公開表明絕不承諾放棄使用武力解決台灣問題。「可是除了中國，有些陰霾來自我們自己國家內部，我們的國家可說正處於內外交迫的狀況，但有很大一部分人渾然未覺，許多人不知道。」

楊双子說，她沒有要去追問另外那8到9成的人為什麼不願意起身行動，但她想問，這1到2成願意負重前行的人，當一切看來徒勞無功，大家仍願意繼續前進嗎，至少她的答案是：「我要。」

根據「台灣教授協會」發布訊息，「新世代台灣精神獎」於2021年創立，由學者莊萬壽發起、林慧瑜響應，旨在鼓勵新世代台灣人積極宣揚台灣主體性的國民意識，推行台灣文化的公共評論與倡議，以期鞏固台灣的民主、自由，並促進國家的福祉與安全。

本屆得主楊双子以「臺灣漫遊錄」的日譯本榮獲日本翻譯大賞、英譯本榮獲美國國家圖書獎，及美國亞洲協會夏白芳圖書獎，透過文學作品展現台灣的主體性與多樣性，成功將台灣歷史與文化推向世界舞台，同時在台灣社會產生深遠影響力，引領並強化新世代的台灣認同。

