肝炎變肝癌闖診間施暴 台大醫院發聲：B肝服藥治療「非高枕無憂」

台大醫院本周發生醫療糾紛事件，一名洪姓男子不滿肝炎就醫7年，仍惡化為肝癌，闖入診間毆打醫師，釀成醫師下巴受傷。台灣消化系學會與台大醫院今天共同發表聲明，呼籲慢性B型肝炎病人需定期追蹤、篩檢肝癌，並配合治療，且即使使用抗病毒治療，B肝患者仍有約4成罹癌可能性，這並非代表抗病毒治療無效，而是凸顯定期篩檢、追蹤重要性。

台灣消化系醫學會與台大醫院共同聲明指出，對於已出現肝硬化的慢性B型肝炎患者，建議終身服用抗病毒藥物，目前藥物已由健保給付，即使規律服用抗病毒藥物，並不代表從此高枕無憂，呼籲民眾勿聽信傳言，應定期接受追蹤與肝癌篩檢，才能在肝癌發展的早期階段及早發現，搭配適合治療，提高治療的成功率，維護肝臟健康，進而延長患者的存活期與生活品質。

台大醫院消化內科主任劉俊人表示，B型肝炎患者經治療後，可減少肝硬化情形，肝臟發炎情況獲得穩定控制，但在病人接受治療前，肝臟變化早已發生，病毒感染會對肝臟造成諸多影響，包括導致肝臟腫瘤生長，這很難透過治療避免，因此B肝患者愈早治療愈好，且應該定期追蹤。臨床上不少病人，即使B肝治療效果好，罹病一段時間後仍會發生肝癌。

劉俊人說，罹患B型肝炎且發生肝硬化病人，使用抗病毒治療，可降低6成肝癌發生風險，也就是仍有4成病人可能罹患肝癌，無法完全杜絕罹癌可能性，萬一不幸罹癌，早期患者可以手術切除、局部電燒或換肝治療，較嚴重的病人有栓塞、標靶治療、免疫治療、化學治療、放射治療等選項，只要配合醫囑接受治療，即有機會控制病情、延長存活。