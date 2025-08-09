2025失智論壇／失智症發病前25年腦部開始變化 醫：高風險者定期檢測

近年自費健檢蔚為風氣，隨失智症患者增加，民眾憂心自己是否會罹患失智，臨床醫師指出，許多失智症檢測，若非侵入性高，即是價格昂貴，讓不少民眾卻步，目前已有免疫磁減量（IMR AD）檢測可使用，民眾只要抽血就能了解罹患阿茲海默症罹病機率，若已進入早期失智，可及早用藥，未進入失智但風險較高者，可積極健康管理。

雙和醫院健康管理中心主任柯世祐表示，45歲以上民眾，若本身處於長期壓力、睡眠品質不佳者，更容易罹患失智症，其他風險因子，包括長期抽菸者，罹患失智者比率高出1.8倍，三高患者罹失智症比率比健康民眾高4.8倍，曾有頭部外傷者，罹患失智症比率高4.5倍。

柯世祐表示，傳統失智症檢測中，神經心理學使用量表評量，可揪出失智症早期或中期患者；核磁共振（MRI）檢查出異狀時，病人通常已是失智症中、晚期；正子造影（PET）雖可透過辨識類澱粉、韜蛋白沈積情況，找出早期失智症病人，但費用高達6、7萬元，令人卻步；腦脊髓液檢查，侵入性高且價格昂貴，實際受檢者少之又少。

免疫磁減量檢測，透過抽血即可檢測，侵入性低且價格相對可接受。柯世祐表示，免疫磁減量檢測可測出類澱粉、韜蛋白沈積，且檢測準確率高達8成，檢出數值介於382至455間，即屬於亞健康族群，這類民眾認知功能正常，但大腦中已開始有不正常蛋白質沈積，應積極改善睡眠品質、改善情緒、壓力管理，同時控制三高、糖尿病等代謝相關身體數值。

58歲黃先生出現記憶力減退問題，但自認沒有異狀，妻子發現他不只記憶力變差，認知功能也開始出現異狀，且脾氣變差，經常不自覺發脾氣。柯世祐說，藉由免疫磁減量檢測後，發現黃先生屬於失智症中風險病人，轉介神經內科處置，並自費服藥、定期追蹤。

另一位64位王女士，除記憶力減退外並無異狀，家人認為只是年紀大、容易健忘，為求謹慎，經免疫磁減量檢測後，發現她同樣屬於失智症中風險患者，經神經內科醫師會診後，王女士被診斷為輕度認知功能障礙（MCI）。柯世祐說，這類病人若不積極介入，有極高風險在1至1.5年內，惡化為失智症。

柯世祐說，失智症基因（ApoE）檢測結果高風險者、有失智症家族史者、40至45歲以上一般民眾，建議每年或每半年接受一次免疫磁減量檢測，了解自身大腦健康情況，已有研究顯示，失智症家屬、慢性病患呈現失智症亞健康情況，即腦部已開始有澱粉沈積者，比率高達37%，且阿茲海默症病人多在15至25年前就開始蛋白沈積，建議民眾儘早了解自身大腦健康情況。