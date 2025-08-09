2025失智論壇／植物新藥、外泌體新藥延緩神經退化 近年可望上市

衛福部預估截至2026年，我國將累計超過88萬失智症患者，今年起我國內共有2項失智症單株抗體新藥上市，但每劑要價150萬，並非人人都能負擔。國內有業者與醫界合作研發，以外泌體包覆抗體，可消除腦神經細胞中造成失智的類澱粉蛋白，另有利用大豆萃取物製成的外用植物新藥，經動物實驗證實，可消除類澱粉沈積。這些新型失智至治療方式，可望在完成臨床試驗後，於近年上市。

「不怕失智，共向未來」2025失智照護永續論壇今天舉行，由聯合報健康事業部主辦，富邦人壽贊助。花蓮慈濟醫院院長林欣榮說，失智症治療外泌體、植物新藥都是失智症治療方向，植物新藥與傳統中藥不同，以分子生物學方式研發，找出針對失智症基因機轉，有助消除類澱粉沈積，失智症已可被檢測，檢測後若需用藥，西藥選項少且價格高，如同證嚴法師所言，「草木有情，有病就有藥醫」，中草藥將是新契機之一。

聖展生技副總經理李明撰表示，外泌體最為人熟知的運用，適用於醫學美容，其實外泌體是細胞之間的溝通機制，為一種奈米生物粒子，可與細胞彼此融合，具抗發炎、調節免疫等用途，可用於疾病診斷與治療，研發團隊改造分泌外泌體的幹細胞，讓其產生的幹細胞，帶著藥物至神經細胞中，幫助神經細胞自行修復，可針對類澱粉蛋白沈積、巴金森氏症等病況運用。

中醫大附醫院長周德陽指出，今年在台灣上市的兩項失智症新藥，都只能清除類澱粉蛋白，其餘導致失智症的蛋白質無法清除，利用外泌體作為載體，可把藥物攜入神經細胞中，可將所有與失智症相關的蛋白清除。另，利用粒線體，補足神經細胞代謝功能，也可讓神經細胞自主清除不正常沉澱的澱粉，中醫大附醫與聖展科技合作，正進行相關研究。

博太生醫總經理徐明武表示，失智症成因複雜，粒線體功能、細胞氧化壓力、荷爾蒙失調等都是可能原因，各界展開研究，盼找出治療藥物，但統計美國食藥局2025年核可，共182項與失智症有關臨床試驗，小蛋白藥物、單株抗體占30%、小分子藥物占43%、生物標記研究占27％，其中並無任何一項植物藥。

徐明武說，大豆富含蛋白質、有機物，博太生醫過去2、30年來，利用大豆萃取物，開發包含皮膚創傷修復醫材等產品，歷經多年使用，有使用者發現將大豆萃取物擦在後頸部、頭部，有幫助睡眠、減輕老年憂鬱、記憶衰退症狀效果，研究團隊優化製劑，利用人工智慧（AI）鎖定2、30種成分，經老鼠實驗發現類澱粉蛋白堆積消除，明年將進入美國FDA第2B期臨床試驗，未來民眾篩檢後，需要使用預防失智的保健品，大豆萃取的新藥是可嘗試方向之一。