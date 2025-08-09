聽新聞
屏縣3分之1早產兒都由他照顧 病童與家屬齊聚屏基感謝卓德松醫師
屏東基督教醫院醫師卓德松行醫40年，守護屏東的早產兒與重症孩童，現仍持續擔任第一線主治醫師，每年照顧超過屏東縣1/3的早產兒。屏基今天下午舉辦感恩慶典，邀請曾受卓醫師照顧的病童及家屬約250人，齊聚醫院向他表達最深的感謝與敬意。
67歲的卓德松醫師是馬來西亞華僑，1985年台灣大學醫學系畢業後就到屏東基督教醫院服務，專注於早產兒、新生兒與小兒重症醫療，並先後於屏基成立新生兒加護病房、病嬰室、小兒加護病房，2002年開辦早產兒追蹤門診，守護屏東孩童健康。
今日屏基舉辦「卓爸40—卓德松醫師與屏基的孩子們」感恩慶典，約250名曾受他照顧的病童及家屬都來參加，包括住院時間最久達832天，如今小六的李小妹，及出生時體重最輕僅530公克，只有巴掌大，如今小三的鍾小弟，現都已平安長大。
李小妹因早產有許多併發症，出生後整整住院832天，兩年多的時間全靠卓德松全心照顧。期間李小妹因肺高壓每天都需要吃威而剛來擴張血管，當時健保沒有給付，卓還透過早產兒基金會為她籌措醫藥費，直到健保開放給付。
賀小姐回憶11年前女兒出生時才860公克，併發呼吸窘迫、些微腦出血，卓醫師緊急幫她插管急救才搶救回來，且沒有遺留後遺症。31歲的邱先生出生時因急性泌尿科疾病住院3天，在卓的醫治下康復，今天特地與媽媽到場致上感謝。
活動現場有卓德松當年接生的早產兒表演鋼琴與小提琴，獲得滿場堂彩；也有他曾醫治的病童送上卓醫師人物畫，感謝他的付出。卓德松表示，「我只是做了一個醫師該做的事。」也期盼未來能有更多年輕醫療人員加入小兒科及偏鄉行醫行列，「因為屏東的孩子值得被更好地照顧。」
