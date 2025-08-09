快訊

高雄警員車掛督導證停整天…店家反映遭嗆「不移怎樣」 分局說話了

歐盟真的輸了嗎？從對美「龍蝦零關稅」看出與川普談判的智慧

聽新聞
0:00 / 0:00

屏縣3分之1早產兒都由他照顧 病童與家屬齊聚屏基感謝卓德松醫師

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
今日屏基舉辦「卓爸40—卓德松醫師與屏基的孩子們」感恩慶典，卓德松與曾受他照顧的病童及家屬合影留念。記者潘奕言／攝影
今日屏基舉辦「卓爸40—卓德松醫師與屏基的孩子們」感恩慶典，卓德松與曾受他照顧的病童及家屬合影留念。記者潘奕言／攝影

屏東基督教醫院醫師卓德松行醫40年，守護屏東的早產兒與重症孩童，現仍持續擔任第一線主治醫師，每年照顧超過屏東縣1/3的早產兒。屏基今天下午舉辦感恩慶典，邀請曾受卓醫師照顧的病童及家屬約250人，齊聚醫院向他表達最深的感謝與敬意。

67歲的卓德松醫師是馬來西亞華僑，1985年台灣大學醫學系畢業後就到屏東基督教醫院服務，專注於早產兒、新生兒與小兒重症醫療，並先後於屏基成立新生兒加護病房、病嬰室、小兒加護病房，2002年開辦早產兒追蹤門診，守護屏東孩童健康。

今日屏基舉辦「卓爸40—卓德松醫師與屏基的孩子們」感恩慶典，約250名曾受他照顧的病童及家屬都來參加，包括住院時間最久達832天，如今小六的李小妹，及出生時體重最輕僅530公克，只有巴掌大，如今小三的鍾小弟，現都已平安長大。

李小妹因早產有許多併發症，出生後整整住院832天，兩年多的時間全靠卓德松全心照顧。期間李小妹因肺高壓每天都需要吃威而剛來擴張血管，當時健保沒有給付，卓還透過早產兒基金會為她籌措醫藥費，直到健保開放給付。

賀小姐回憶11年前女兒出生時才860公克，併發呼吸窘迫、些微腦出血，卓醫師緊急幫她插管急救才搶救回來，且沒有遺留後遺症。31歲的邱先生出生時因急性泌尿科疾病住院3天，在卓的醫治下康復，今天特地與媽媽到場致上感謝。

活動現場有卓德松當年接生的早產兒表演鋼琴與小提琴，獲得滿場堂彩；也有他曾醫治的病童送上卓醫師人物畫，感謝他的付出。卓德松表示，「我只是做了一個醫師該做的事。」也期盼未來能有更多年輕醫療人員加入小兒科及偏鄉行醫行列，「因為屏東的孩子值得被更好地照顧。」

今日屏基舉辦「卓爸40—卓德松醫師與屏基的孩子們」感恩慶典，門口擺放他的Q版看板。記者潘奕言／攝影
今日屏基舉辦「卓爸40—卓德松醫師與屏基的孩子們」感恩慶典，門口擺放他的Q版看板。記者潘奕言／攝影
今日屏基舉辦「卓爸40—卓德松醫師與屏基的孩子們」感恩慶典，卓德松與曾受他照顧的病童及家屬合影留念。記者潘奕言／攝影
今日屏基舉辦「卓爸40—卓德松醫師與屏基的孩子們」感恩慶典，卓德松與曾受他照顧的病童及家屬合影留念。記者潘奕言／攝影

醫師 早產 屏東縣

延伸閱讀

屏東祖孫同樂玩科學 小蘇打變魔法火箭

屏東夏日狂歡祭逾65萬人次 父親節加碼送1000隻台糖冰棒

網紅鳳梨屏東飲料店遭潑屎 警逮兩人稱「飲料店服務態度差」

RSV單株抗體擴大給付 早產兒家長最多省6萬元

相關新聞

輕颱楊柳路徑北偏！最快下周二發布海警 這兩天最接近台灣

中央氣象署表示，輕颱楊柳路徑大幅北修約400至500公里，最快下周二發布海上颱風警報，下周三、四最接近台灣，可能自北部海...

出門帶傘！氣象署發布8縣市大雨特報 預估一路下至入夜

交通部中央氣象署今天下午針對台南、高雄、屏東等8縣市發布大雨特報，影響時間預估持續至入夜

影／陸客湧金門看「鬼滅」！逾百影迷揪團跨海搶先看 影城業績狂飆5成

日本動畫電影「劇場版鬼滅之刃無限城篇第一章：猗窩座再襲」自7月在日本上映後，短短17天就累計觀影人數突破1200萬人、票...

2025失智論壇／徐文俊：阿茲海默新藥上市 「兩階段」是用藥黃金時機

今年兩款治療阿茲海默症新藥上市，引起醫界與許多病患家庭關注。在聯合報健康事業部主辦、富邦人壽所贊助的「不怕失智，共向未來...

2025失智論壇／林靜芸、林葉亭 把愛變成對抗失智症的超能力

在失智症新藥問世、科技與治療快速進展之際，聯合報健康事業部今（9）日舉辦「2025失智照護永續論壇」，以「不怕失智，共向...

看不見的他寫出光 獲台灣房屋親情文學獎首獎

第五屆台灣房屋親情文學獎今天舉行頒獎典禮，本屆以「燈光下的故事」為主題，首獎得主游世民以「十四歲的雄獅」獲獎。游世民致詞...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。