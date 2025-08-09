2025失智論壇／徐文俊：阿茲海默新藥上市 「兩階段」是用藥黃金時機

今年兩款治療阿茲海默症新藥上市，引起醫界與許多病患家庭關注。在聯合報健康事業部主辦、富邦人壽所贊助的「不怕失智，共向未來」2025失智照護永續論壇，台灣失智症協會理事長、瑞智社會福利基金會董事長徐文俊指出，治療阿茲海默症新藥的黃金用藥時機為「輕度認知障礙」（MCI）與「輕度失智症」（Mide AD）階段，且須搭配健康生活習慣，糖尿病、高血壓、高血脂三高等慢性病也要控制，改善效果才會顯著。

失智症是一群症狀的組合，隨著病程惡化，很容易影響人際關係、職業能力與獨立生活的能力，其中，分為阿茲海默症等退化型與血管性失智症等靜止型，也有混合型，而阿茲海默症約佔六成，血管性失智症約佔兩到三成。另外，有些病患為腦瘤等腦部疾病造成，也有病患為缺乏維生素B12、葉酸、甲狀腺功能不足等全身性疾病造成，皆屬於可逆型病因。

抗類澱粉標靶治療，助清除腦部垃圾

徐文俊解釋，過去，針對阿茲海默症以症狀治療為主，近來，阿茲海默症新藥採用「抗類澱粉標靶治療（ATT）」，可延緩惡化，這是與傳統治療很不一樣的地方，而藥物作用在於清除大腦中異常堆積的「腦部垃圾」-類澱粉蛋白，以減緩病程惡化，但目前還無法讓疾病停滯、逆轉，必須透過精準診斷，才能精準用藥。

阿茲海默症病患若要使用新藥，須先通過四關，首先，「須要有症狀」，除了症狀要輕微，也須符合年齡限制，再者，須經過「正子攝影」、「磁振造影」，正子攝影是為了確定大腦中已出現阿茲海默症類澱粉沉積病變，而使用磁振造影是為了排除過多出血、嚴重腦血腫、嚴重白質病變等情況，之後，也須「基因檢測」，排除可能引發嚴重副作用的基因型態，目前預估五萬人符合資格，療程約十八個月，費用達一百五十萬元。

無論有無用藥，都須搭配健康生活習慣

抗類澱粉標靶治療有多大幫助？徐文俊分析，根據研究統計，經過大約一點五年的治療，近80%病患出現顯著效果，其大腦中的類澱粉蛋白明顯獲得清除，部分病患甚至可提前停藥，而認知能力下降速度也減緩22-36%，失智嚴重度加重至下一階段機率，也減少約四成，病程進展至須他人照護風險，也減少約近五成。

「無論有無使用新藥，都需要健康生活型態等非藥物策略的介入！」徐文俊強調，失智症病患、民眾可依循「三動四高五不做，腦袋健康不會錯」方向，多維持大腦健康，三動是指運動、腦動與互動，四高為高血壓、糖尿病、高血脂與肥胖等問題，都要積極控制，五不則是不跌倒、不抽菸、不熬夜、不鬱悶與不過度飲酒。

失智症，是「關係」的疾病 是重建關係的轉捩點