快訊

趙露思認「半隻腳跨出演藝圈」 直播哽咽求工作：在這我沒得幹了

MLB／昔7球滿壘爆炸→今11球滿壘守住 曾豪駒看鄧愷威：沒有亂了陣腳

輕颱楊柳路徑曝光！最快下周二發布海警 這兩天最接近台灣

台灣房屋親情文學獎贈獎 游世民〈十四歲的雄獅〉獲首獎

攝影中心／ 記者蘇健忠／台北即時報導
台灣房屋集團首席副總裁周鶴鳴、聯合報副社長蕭衡倩女士、評審委員代表廖玉蕙、評審劉克襄、評審宇文正、評審白樵、評審馬翊航等人一起出席第五屆台灣房屋親情文學獎贈獎典禮，首獎得主游世民（中）、二獎得主林爭意（左）（筆名：邱箖）、三獎得主劉秀玉（右）（筆名：毓秀）。 佳作鍾彩瑜與得獎作品：〈豆香〉、佳作劉元富（筆名：劉騰琰）與得獎作品：〈告別你〉、佳作陳台樹（筆名：淡水魚）與得獎作品：〈暗號〉、佳作董庭甄與得獎作品：〈掌心的光〉、佳作鄭委晉（筆名：禾禾）與得獎作品：〈燈光下的等待〉、佳作陳思齊與得獎作品：〈房裡的光是藍月光〉、佳作李淑貞與得獎作品：〈西瓜錢〉、佳作柯方渝 與得獎作品：〈減燭，憐光滿）、佳作侯芷芸與得獎作品：〈習字簿〉、佳作林尊偉與得獎作品：〈無無明〉、佳作何繡如（筆名：陳擎）與得獎作品：〈等門〉、佳作張簡敏希（筆名：敏希）與得獎作品：〈外公的廚房〉。記者蘇健忠／攝影
台灣房屋集團首席副總裁周鶴鳴、聯合報副社長蕭衡倩女士、評審委員代表廖玉蕙、評審劉克襄、評審宇文正、評審白樵、評審馬翊航等人一起出席第五屆台灣房屋親情文學獎贈獎典禮，首獎得主游世民（中）、二獎得主林爭意（左）（筆名：邱箖）、三獎得主劉秀玉（右）（筆名：毓秀）。 佳作鍾彩瑜與得獎作品：〈豆香〉、佳作劉元富（筆名：劉騰琰）與得獎作品：〈告別你〉、佳作陳台樹（筆名：淡水魚）與得獎作品：〈暗號〉、佳作董庭甄與得獎作品：〈掌心的光〉、佳作鄭委晉（筆名：禾禾）與得獎作品：〈燈光下的等待〉、佳作陳思齊與得獎作品：〈房裡的光是藍月光〉、佳作李淑貞與得獎作品：〈西瓜錢〉、佳作柯方渝 與得獎作品：〈減燭，憐光滿）、佳作侯芷芸與得獎作品：〈習字簿〉、佳作林尊偉與得獎作品：〈無無明〉、佳作何繡如（筆名：陳擎）與得獎作品：〈等門〉、佳作張簡敏希（筆名：敏希）與得獎作品：〈外公的廚房〉。記者蘇健忠／攝影

台灣房屋集團首席副總裁周鶴鳴、聯合報副社長蕭衡倩女士、評審委員代表廖玉蕙、評審劉克襄、評審宇文正、評審白樵、評審馬翊航等人一起出席第五屆台灣房屋親情文學獎贈獎典禮，首獎游世民與得獎作品：〈十四歲的雄獅〉、二獎得主林爭意（筆名：邱箖）與得獎作品：〈追星星的人〉、三獎得主劉秀玉（筆名：毓秀）與得獎作品：〈爐火不能熄〉。

佳作鍾彩瑜與得獎作品：〈豆香〉、佳作劉元富（筆名：劉騰琰）與得獎作品：〈告別你〉、佳作陳台樹（筆名：淡水魚）與得獎作品：〈暗號〉、佳作董庭甄與得獎作品：〈掌心的光〉、佳作鄭委晉（筆名：禾禾）與得獎作品：〈燈光下的等待〉、佳作陳思齊與得獎作品：〈房裡的光是藍月光〉、佳作李淑貞與得獎作品：〈西瓜錢〉、佳作柯方渝 與得獎作品：〈減燭，憐光滿）、佳作侯芷芸與得獎作品：〈習字簿〉、佳作林尊偉與得獎作品：〈無無明〉、佳作何繡如（筆名：陳擎）與得獎作品：〈等門〉、佳作張簡敏希（筆名：敏希）與得獎作品：〈外公的廚房〉。

聯合報副社長蕭衡倩（右）致贈二獎給林爭意（左）（筆名：邱箖），得獎作品：〈追星星的人〉。記者蘇健忠／攝影
聯合報副社長蕭衡倩（右）致贈二獎給林爭意（左）（筆名：邱箖），得獎作品：〈追星星的人〉。記者蘇健忠／攝影
台灣房屋集團首席副總裁周鶴鳴（右）致贈首獎給游世民（中），得獎作品：〈十四歲的雄獅〉，游世民太太（左）陪同出席。記者蘇健忠／攝影
台灣房屋集團首席副總裁周鶴鳴（右）致贈首獎給游世民（中），得獎作品：〈十四歲的雄獅〉，游世民太太（左）陪同出席。記者蘇健忠／攝影
評審委員代表廖玉蕙（右）致贈三獎給劉秀玉（左）（筆名：毓秀），得獎作品：〈爐火不能熄〉。記者蘇健忠／攝影
評審委員代表廖玉蕙（右）致贈三獎給劉秀玉（左）（筆名：毓秀），得獎作品：〈爐火不能熄〉。記者蘇健忠／攝影
第五屆台灣房屋親情文學獎贈獎典禮，首獎得主游世民（中）、二獎得主林爭意（左）（筆名：邱箖）、三獎得主劉秀玉（右）（筆名：毓秀）。記者蘇健忠／攝影
第五屆台灣房屋親情文學獎贈獎典禮，首獎得主游世民（中）、二獎得主林爭意（左）（筆名：邱箖）、三獎得主劉秀玉（右）（筆名：毓秀）。記者蘇健忠／攝影

房屋 淡水

延伸閱讀

看不見的他寫出光 獲台灣房屋親情文學獎首獎

嘉義「愛玉」勇奪日本海報首獎 永慶高中讓世界看見嘉義

基隆辦廟口夜市整潔競賽 民眾票選也能抽獎...首獎1萬元

廣達游藝獎導覽達人決賽 新竹縣竹北國小學生林奕黎奪首獎

相關新聞

輕颱楊柳路徑北偏！最快下周二發布海警 這兩天最接近台灣

中央氣象署表示，輕颱楊柳路徑大幅北修約400至500公里，最快下周二發布海上颱風警報，下周三、四最接近台灣，可能自北部海...

2025失智論壇／徐文俊：阿茲海默新藥上市 「兩階段」是用藥黃金時機

今年兩款治療阿茲海默症新藥上市，引起醫界與許多病患家庭關注。在聯合報健康事業部主辦、富邦人壽所贊助的「不怕失智，共向未來...

出門帶傘！氣象署發布8縣市大雨特報 預估一路下至入夜

交通部中央氣象署今天下午針對台南、高雄、屏東等8縣市發布大雨特報，影響時間預估持續至入夜

看不見的他寫出光 獲台灣房屋親情文學獎首獎

第五屆台灣房屋親情文學獎今天舉行頒獎典禮，本屆以「燈光下的故事」為主題，首獎得主游世民以「十四歲的雄獅」獲獎。游世民致詞...

2025失智論壇／林靜芸、林葉亭 把愛變成對抗失智症的超能力

在失智症新藥問世、科技與治療快速進展之際，聯合報健康事業部今（9）日舉辦「2025失智照護永續論壇」，以「不怕失智，共向...

台東馬偕醫院將換新MRI儀器 放射科執行罕見作業讓醫護稱長知識了

台東馬偕紀念醫院即將汰換服役16年的磁振造影儀（MRI）設備，今天並於現場執行罕見的「淬息（Quench）」作業，過程中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。