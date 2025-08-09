台灣房屋親情文學獎贈獎 游世民〈十四歲的雄獅〉獲首獎

台灣房屋集團首席副總裁周鶴鳴、聯合報副社長蕭衡倩女士、評審委員代表廖玉蕙、評審劉克襄、評審宇文正、評審白樵、評審馬翊航等人一起出席第五屆台灣房屋親情文學獎贈獎典禮，首獎游世民與得獎作品：〈十四歲的雄獅〉、二獎得主林爭意（筆名：邱箖）與得獎作品：〈追星星的人〉、三獎得主劉秀玉（筆名：毓秀）與得獎作品：〈爐火不能熄〉。

佳作鍾彩瑜與得獎作品：〈豆香〉、佳作劉元富（筆名：劉騰琰）與得獎作品：〈告別你〉、佳作陳台樹（筆名：淡水魚）與得獎作品：〈暗號〉、佳作董庭甄與得獎作品：〈掌心的光〉、佳作鄭委晉（筆名：禾禾）與得獎作品：〈燈光下的等待〉、佳作陳思齊與得獎作品：〈房裡的光是藍月光〉、佳作李淑貞與得獎作品：〈西瓜錢〉、佳作柯方渝 與得獎作品：〈減燭，憐光滿）、佳作侯芷芸與得獎作品：〈習字簿〉、佳作林尊偉與得獎作品：〈無無明〉、佳作何繡如（筆名：陳擎）與得獎作品：〈等門〉、佳作張簡敏希（筆名：敏希）與得獎作品：〈外公的廚房〉。