2025失智論壇／林靜芸、林葉亭 把愛變成對抗失智症的超能力

在失智症新藥問世、科技與治療快速進展之際，聯合報健康事業部今（9）日舉辦「2025失智照護永續論壇」，以「不怕失智，共向未來」為題，邀集各領域專家、失智症照護者及社會各界，共同探討阿茲海默症最新治療選擇、生醫技術突破與預防觀念。

聯合報健康事業部營運長吳貞瑩致詞時指出，失智症在醫療與照護上仍具挑戰，但透過新藥、新科技與經驗交流，有機會讓更多家庭減少「長照戰爭」的困境，並更有信心面對高齡社會的考驗。

「2025失智照護永續論壇：不怕失智 共向未來」由聯合報健康事業部與富邦人壽、全齡樂遊健康促進發展協會、吉蔚精準檢驗公司、博太生技醫藥股份有限公司、聖展生技股份有限公司、嘉義市政府、台灣禮來股份有限公司、晁禾醫療科技、捷捷樂齡食品、八月表演工作室、元氣網、失智時空記憶的旅人，攜手合作舉辦。

林靜芸：陪伴勝於醫療 照顧者也要先照顧自己

整形外科醫師林靜芸以幽默開場，自嘲站在台上像「詐騙集團」，因為自己並非失智症專科醫師。然而，身為失智症患者的家屬與照護者，她的分享真摯動人。

一名照顧者因長期照顧失智症先生而延誤自身治療，受到林靜芸的故事啟發後，終於帶著先生一起住院，並勇敢告訴周遭人：「我的先生跟林芳郁院長一樣失智了。」對此，林靜芸直言，很高興自己的經歷能帶來改變。

既是專業醫師又是照護者，她深刻體會到，陪伴不僅能改善醫病關係，更能成為生命支持的力量。但她提醒，醫師必須用腦與心照顧患者，也要懂得在下班後將病人的事留在醫院，不讓思緒無法休息。對照護者而言，亦需在生活中適時放下照顧的角色，才能維持長期的韌性。

「就像飛機安全指引說的，先戴好自己的氧氣罩，才能救身邊的人。」林靜芸說，照護者必須先讓自己身心安穩，才有能力長久陪伴家人。她也提到，照顧先生的過程中，病人反而成了她的支持團隊，不時鼓勵她「放心勇敢往前走」。

在論壇中，她更新了先生的近況：歷經腎功能恢復與病情起伏，近期狀態明顯改善「就像醒了過來」，在聚會中能專注看著對方並簡單以「好、對」來回應。林靜芸形容，照顧先生就像生命中的奇遇，她以滿懷感恩的語氣結語，感謝社會各界的關懷與支持，並祝福每位照顧者在付出中都能收穫溫暖與力量。

林葉亭談父親失智歷程：愛是輪迴，及早關心與檢查是關鍵

知名時尚造型師林葉亭哽咽表示，昨天是她第一個沒有父親的父親節。她坦言，過去未曾關注失智議題，直到父親確診輕度失智，才真正面對這個衝擊，「那是我們全家青天霹靂的時刻。」

林葉亭的父親畢業於麻省理工學院，曾獲選台灣十大傑出青年與優秀工程師，卻在高齡時出現懷疑與記憶混亂的症狀。因擔心他抗拒檢查，家人以「老人健檢」為由帶他就醫，及時確診。她強調，早期辨識與檢查至關重要，「當身邊長輩或自己出現失智症狀時，一定要趕快檢查。」

父親確診後接受藥物治療，但因副作用產生頭暈與嗜睡，甚至懷疑母親要害他，會將藥物藏起或假裝吞服。家人遂改以飲食與營養補充延緩病程，包括地中海飲食與補足腦部所需營養。林葉亭指出，照顧失智者需要耐心、技巧與彈性，例如觀察服藥過程、在家中電器與家具貼上名稱標籤、鼓勵參與社交聚會等。

她形容，照顧父親就像照顧一隻可愛的寵物，以稱讚與愛心取代責備，「愛是一種輪迴，以前他怎麼照顧我們，現在我們就用同樣的方式回報他。」父親的學生們定期聚餐，會佩戴名牌讓他能叫出名字，增加互動。她也觀察到，父親雖會忘記名字，但從未忘記家人，「他叫不出名字，不代表他忘了你，只要自報姓名，就能讓他認出你。」

父親失智後，家人探望頻率大幅增加，「以前一到兩週才回家一次，後來一週六天都會回去，反而更團結。」林葉亭感謝父親讓家人凝聚，也感謝社會在父親曾走失時伸出的援手，並承諾未來將投入失智症志工服務，分享經驗、幫助更多家庭。

她最後提醒，失智照護除了藥物與飲食，更需要愛心、耐心與家人的陪伴，「多關心身邊的長輩，及早檢查，就是給他們最好的保護。」

吳貞瑩：公開交流照護經驗才能開啟新可能

近期一篇「長照戰爭」貼文在社群流傳，30多歲兒子獨立照顧失智母親，面對母親因病產生囤積症、精神情緒行為，對父親暴力對待等，因精神壓力大，得了憂鬱症。吳貞瑩表示，這件事提醒各界，即使像這名獨立照顧父母的兒子，年輕、經濟無虞，仍面臨資源無法進入家庭的問題，公開討論照護經驗，才有新的可能。

吳貞瑩說，藉由交流開啟新可能，是媒體當作之事，聯合報關心失智議題超過10年，不僅舉辦活動，接觸民眾，隨人工智慧（AI）普及，近期設置「AI健腦教練」，民眾輸入失智相關問題，AI很快就能找出，聯合報系資料庫中，經記者採寫、編輯把關、專家審稿，具正確性的衛教文章，作為初步解答，有需求民眾可上「元氣網」查看。