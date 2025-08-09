台東馬偕醫院將換新MRI儀器 放射科執行罕見作業讓醫護稱長知識了

台東馬偕紀念醫院即將汰換服役16年的磁振造影儀（MRI）設備，今天並於現場執行罕見的「淬息（Quench）」作業，過程中釋放出1000公升負269度液態氦氣，時間長達5分鐘，吸引醫護觀賞難得一見的視覺壯景。

放射線科主任楊家融表示，全部放出來的液態氦氣大概是1000公升，價值120萬左右；1000公升換算出來大概是22個20尺貨櫃的體積，也就是750個立方公尺，浮力約800公斤。氦氣是惰性氣體，對人體沒有傷害，是跟外界不大反應的一個氣體，而釋放的白煙都是凝結水蒸氣。

今天下午2點30分，在楊家融主持續下，醫院放射科內部工程人員執行罕見的「淬息」作業，準時將磁振造影儀（MRI）設備裡的液態氦氣排放，只見一陣濃濃白煙從排氣孔冒出，並隨著風勢吹升天空，相當壯觀。

「第一次看到淬息，很期待。」醫護人員說，自己常常帶病患做MRI，卻不知道儀器有這種氣體，真的長知識了。另也有醫護表示，很難得有這機會看到淬息作業，她算是來見證歷史。

楊家融說，MRI是一個大的磁鐵，那它並不是用金屬的磁鐵，而是電磁鐵，那電磁鐵希望能夠省電，就會用超導電磁鐵，那超導體需要把它降到絕對零度4K，大概是零下負269度的溫度，做這個冷卻劑功能。

他指出，「淬息（Quench）」作業通常會有兩種狀況，第一種是拆機，另外一種就是遇到緊急狀況發生需要儀器作業立刻停止消失，就按緊急按鈕，他就會做淬息工作。

台東馬偕醫院表示，新的MRI儀器安裝需要約10周的時間，且新機的造價大概6000萬，其功能和西部醫療中心同等級；不僅聲音很小，檢查時間會大幅的縮短1%到52%左右，影像的品質更精準。