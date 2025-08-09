影／陸客湧金門看「鬼滅」！逾百影迷揪團跨海搶先看 影城業績狂飆5成

快訊

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
來自泉州的潘姓女子與友人特地Cosplay劇中角色，到戲院追劇，兩人還擺出超酷的姿勢。記者蔡家蓁／攝影
來自泉州的潘姓女子與友人特地Cosplay劇中角色，到戲院追劇，兩人還擺出超酷的姿勢。記者蔡家蓁／攝影

日本動畫電影「劇場版鬼滅之刃無限城篇第一章：猗窩座再襲」自7月在日本上映後，短短17天就累計觀影人數突破1200萬人、票房高達176億日圓。該片昨天在台灣同步上映，不僅全台戲院擠滿影迷，與大陸僅一海之隔的金門金獅影城，也因中國大陸尚未上映，吸引大批福建動漫迷專程搭乘小三通跨海搶先觀賞，首映日業績較平日成長逾五成，甚至有粉絲打算直接包場。

「等不了！」來自泉州的潘姓女子與友人特地Cosplay劇中角色，到戲院追劇，她說，這是他們首次踏上金門，主要就是來看這部熱片，她說，得知大陸還沒上映，便立即揪閨蜜趕來，「穿著劇中主角同款服裝看電影，感覺特別有FU」。

來自廈門的李姓男子則透露，自己追看「鬼滅之刃」已4年，不論是電影或周邊都會支持，因澳門、香港要等下周才上映，廈門檔期未定，便趁首映日跨海搶先看。他還說，微信、小紅書上已有數百名影迷號召來金門觀影。

台開風獅爺商店街經理鄭志宏表示，金門平日觀影人潮不多，除部分漫威大片外幾乎不用排隊，金獅影城自2014年開幕以來，僅「蜘蛛人：電光之戰」曾出現預購熱潮，此次鬼滅之刃無限城篇再度掀起搶票風潮，昨單日觀影人數達549人，是平日的五倍，熱門場次集中在10時、13時與19時三個時段，讓現場工作人員忙到不可開交。

除了戲院熱鬧，據了解，隨著暑假即將邁入尾聲，近日金門的大陸客也大幅成長，縣府統計，本周三入境人數2624人，其中陸客570人；周四增至2946人，陸客916人；昨更衝上3190人，陸客達1364人，幾乎追平假日水準，讓不少小吃店、伴手禮店擠滿人潮。

日本動畫電影劇場版「鬼滅之刃無限城篇 第一章：猗窩座再襲上映，讓金獅影城也熱鬧起來，影城外停滿超多電動機車。記者蔡家蓁／攝影
日本動畫電影劇場版「鬼滅之刃無限城篇 第一章：猗窩座再襲上映，讓金獅影城也熱鬧起來，影城外停滿超多電動機車。記者蔡家蓁／攝影
「等不了！」來自泉州的潘姓女子與友人特地Cosplay劇中角色，到戲院追劇，相當吸睛。記者蔡家蓁／攝影
「等不了！」來自泉州的潘姓女子與友人特地Cosplay劇中角色，到戲院追劇，相當吸睛。記者蔡家蓁／攝影
日本動畫電影劇場版「鬼滅之刃」無限城篇第一章：猗窩座再襲上映，讓金獅影城也忽然熱鬧起來，不少陸客搶看電影。記者蔡家蓁／攝影
日本動畫電影劇場版「鬼滅之刃」無限城篇第一章：猗窩座再襲上映，讓金獅影城也忽然熱鬧起來，不少陸客搶看電影。記者蔡家蓁／攝影
來自廈門民眾透露，自己追看鬼滅之刃已4年，因澳門、香港要等下周才上映，廈門檔期未定，便趁首映日跨海搶先看。他還說，微信、小紅書上已有數百名影迷號召來金門觀影。記者蔡家蓁／攝影
來自廈門民眾透露，自己追看鬼滅之刃已4年，因澳門、香港要等下周才上映，廈門檔期未定，便趁首映日跨海搶先看。他還說，微信、小紅書上已有數百名影迷號召來金門觀影。記者蔡家蓁／攝影

金門 陸客 電影 小三通 鬼滅之刃

