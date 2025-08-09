快訊

MLB／8月8日奪首勝！鄧愷威想對爸爸說：我愛你

台美關稅20+N% 張善政列談判三大敗筆批中央鴕鳥

「罷工期還創作」被指違規！南韓名導朴贊郁遭美國編劇工會除名

肺結核藥缺貨 藥師公會理事長：關稅戰已打亂全球用藥市場

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
肺結核用藥含利福布汀（Rifabutin）成分的口服劑型「淨核膠囊」，因原料藥進口問題，藥廠表示該藥正在控貨中，預計11月中旬才能正常供貨。藥品示意圖，本報資料照片。
肺結核用藥含利福布汀（Rifabutin）成分的口服劑型「淨核膠囊」，屬於必要藥品，因原料藥進口問題，藥廠表示該藥正在控貨中，預計11月中旬才能正常供貨。藥師公會全聯會理事長黃金舜說，近期國內的缺藥問題，與美國總統川普正在打得關稅戰有關，專利藥、原料藥市場都已出現混亂，此次只是冰山的一角，未來將有更多問題。

根據食藥署統計，我國含Rifabutin成分口服劑型藥品，目前僅有一張許可證為「淨核膠囊150毫克」，適應症是「預防免疫抑制病人細胞內禽結核分枝桿菌感染，治療肺結核桿菌所引起之感染症」。該藥品年用量約22.2萬錠，因考量藥商通報原料藥問題，現行控貨供應，優先給予無法使用其替代藥品的患者

目前公布淨核膠囊的替代藥品為，永信立汎黴素膠囊、瑞比新膠囊、國嘉立泛黴素膠囊，使用時應注意時藥物交互作用，應適時調整劑量，並密切監測肝功能。

胸腔科醫師蘇一峰指出，淨核膠囊是肺結核第二線藥物，淨核膠囊缺貨對肺結核的治療影響有限，反而是感染非結核分枝桿菌中「鳥型分枝桿菌」的患者，淨核膠囊為治療該疾病的第一線用藥，且幾乎沒有替代藥品，該感染雖不是法定傳染病，但是在愛滋病感染者、免疫力低下者常見，感染人數恐是肺結核患者的數倍以上。

黃金舜說，政府正在盤點該藥品狀況，但沒有公開實際狀況，以去年的生理食鹽水缺貨為例，不少廠商都有許可證，但卻因為生產李潤低，沒有藥廠願意做，因此只看許可證並不準確。他呼籲，政府應該公開核心藥物的庫存，以及替代藥品的庫存量。

藥品 患者 關稅 肺結核

