「遇水則Father」桃園救溺特訓 教你5步自救法

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園市唯一合法公告開放溪流戲水區「宇內溪溫泉戲水區」迎來戲水人潮，桃園市消防第四大隊復興分隊為提升戲水民眾救溺技能與防溺意識，今於小烏來風景區辦理「遇水則Father」溪流救溺宣導活動。圖／桃園市第4大隊提供
桃園市唯一合法公告開放溪流戲水區「宇內溪溫泉戲水區」迎來戲水人潮，桃園市消防第四大隊復興分隊為提升戲水民眾救溺技能與防溺意識，今天在烏來風景區辦理「遇水則Father」溪流救溺宣導活動，希望夏日家庭出遊戲水同時，也能參與救溺宣導互動，遵守安全戲水原則，並認識溪水暴漲時如何引導家人正確避難，以降低暴雨帶來的危害。

暑假期間是民眾前往溪流遊憩活動的高峰，也是溺水高風險期，在這熱帶氣旋活躍的時段，颱風挾帶的暴雨讓溪水瞬間暴漲，常造成民眾走避不及而發生受困河床、或遭湍急溪流沖走的意外，這次復興分隊與桃園市風景管理處合作，於父親節假期辦理「遇水則Father」溪流救溺宣導活動，把握暑期爸爸帶家人至溪邊戲水機會，讓主角爸爸身歷其境，模擬家人溺水求救時如何臨危不亂，做到防溺五步。

防溺五步就是「叫立即大聲呼救」、「叫打電話報警」、「伸利用竹竿、木條、衣物等延伸物」、「拋拋送球、繩等漂浮物」、「划利用船、浮木、救生圈、保麗龍等大型浮具划過去搭救」等5大重點，用身體實作記憶，當危難發生時能立即應變。

此外，山區天氣多變，即時性暴雨常造成下游溪水暴漲，導致民眾來不及從溪流撤離，本次活動加強宣導當宇內溪與霞雲溪發生暴雨時，中央氣象局會透過災防告警系統發布「溪水暴漲、警示撤離」手機簡訊告警訊息，提醒溪流活動區域民眾留意自身安全，讓宇內溪水域管理人員有充足時間引導遊憩人員盡速遠離水域。

復興分隊長陳遠鑫表示，這次特別在父親節溪流救溺宣導活動考驗爸爸遇到危機時的反應力，操作過程中也讓孩子體會爸爸照顧家人的偉大，透過本次活動，希望能提高民眾溪流戲水危機意識，也藉由教導正確防溺、救溺知識，培養孩子自救、救人和解決問題的能力，當意外發生時能用冷靜的態度面對危難，妥善運用所學度過危機。

爸爸 暴雨 家人

