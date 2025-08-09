斷腳小黑熊感動人心 宗博館特展延長至年底

快訊

中央社／ 新北9日電
新北市永和區世界宗教博物館9日表示，兒童館展出生命教育特展，以截肢重生的小黑熊故事，引領觀眾思索人與自然的關係，因為獲得迴響，展期延長至今年底。（世界宗教博物館提供）中央社
位於新北市永和區的世界宗教博物館表示，兒童館展出生命教育特展，以來自雪山、歷經截肢重生的小黑熊故事，從標本凝視生命，引領思索人與自然的關係。因迴響熱烈，展期延長至年底。

世界宗教博物館表示，「不只一百種：保種計畫II」生命教育特展與農業部生物多樣性研究所合作，展場融合真實標本與互動設計，營造森林氛圍。同時透過引導觀眾與標本「對話」，當小黑熊與不同生命相遇，反思生死與共生的關係。

宗博館指出，第二區「與人類相遇」展區，呈現新北市烏來德拉楠部落的原住民族生死觀教育，在部落環境中長大的孩子，面對死亡不逃避、不害怕，以平靜和尊重看待一切生靈。

展覽的最終區塊，則讓觀眾直視野生動物的真實處境，以及面臨的威脅，如路殺、棲地消失、獸鋏陷阱等，並透過野生動物救護紀錄影片，見證每一段從動物受傷到重返森林的歷程。

此展覽以「尊重萬物、互濟共生」為核心，宗博館長馬幼娟表示，期盼這次特展成為延續的生命教育行動，讓斷腳小黑熊不再是悲劇，並提醒人與自然關係修補的可能性，不是只有保存標本，而是用行動實踐保育概念。

館方表示，原訂展期因迴響熱烈，延長至今年底為止，邀民眾共赴靈性與環境交織之旅。

關係

