人口負成長19個月 衛福部長喊「提高婚育意願」、6師辦聯誼

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
衛福部長邱泰源表示，現在政府有四大策略因應少子化人口負成長。記者李青縈／攝影
衛福部長邱泰源表示，現在政府有四大策略因應少子化人口負成長。記者李青縈／攝影

我國人口數已經連續19個月負成長，今年前7月新生兒僅有6萬4314人。面對國安危機，衛福部長邱泰源拋出四大因應策略，分別為減少育兒負擔、促進母嬰健康、提高婚育意願，以及跨部會協力，例如社會住宅優先提供給育兒父母等。

邱泰源指出，人口負成長對社會、經濟、國家安全等都有影響，現在已經面臨高齡化，不僅長照要推動，也要在少子化上持續努力。第一「減少育兒負擔」，例如每月發放0至2歲育兒津貼5000元起，以及及托育補助1萬3000元起，目前領取人數超過20萬人；同時持續布建公共化托育資源，目前超過500處，並且要增加臨托服務，協助家長解決短期照顧需求。

第二，促進母嬰健康。邱泰源舉例，例如免費產檢次數已經14次、推動兒童專責制度、加強兒童早療資源及補助。第三則是其跨部會協力，例如教育部推動2至6歲公共化幼兒托育、內政部主責育兒父母優先提供社宅、勞動部發給育嬰留停津貼及職場育嬰假等協助措施

第四是提高婚育意願，邱泰源表示，雖然鼓勵適齡生育但對於高齡產婦仍提供人工生殖補助，目前累積已出生超過2萬8000人，同時也鼓勵理青年交友活動。他舉例「六師」醫師、中醫師、西醫師、牙醫師、會計師、律師、建築師會舉辦聯誼活動，促進結婚動機。

