塑膠公約談判陷膠著 環團警告：軟弱條約是背叛

聯合報／ 特派記者楊惠琪／瑞士日內瓦即時報導
多個民間團體與非政府組織則呼籲各國堅守「塑膠減產」的核心目標，並修正談判程序，防止部分國家以拖延戰術削弱條約力度。記者曾原信／攝影
多個民間團體與非政府組織則呼籲各國堅守「塑膠減產」的核心目標，並修正談判程序，防止部分國家以拖延戰術削弱條約力度。記者曾原信／攝影

「全球塑膠公約」最終談判今天邁入第五天，會議即將進入下半場關鍵階段，條文草案能否拍板定案，各界高度關注。最新外電指出，美國在談判開幕前已向多國發函，明確反對在條約中納入塑膠減產及限制化學添加物的條款，理由是此舉將推高塑膠製品成本。

美方立場與全球石化產業一致，凸顯經濟利益與環境目標之間的衝突，也為談判進程增添不確定性。多個民間團體與非政府組織則呼籲各國堅守「塑膠減產」的核心目標，並修正談判程序，防止部分國家以拖延戰術削弱條約力度。

國際倡議聯盟「擺脫塑縛」指出，談判即將進入關鍵時刻，但仍未踏上保護人類與自然的正軌。全球民意已明確支持大幅減少塑膠的生產、消費與汙染，多數政府亦持相同立場，但少數石油與塑膠生產國採取拖延戰術，讓談判陷入僵局。

「擺脫塑縛」強調，時間所剩無幾，條約必須納入具法律約束力的生產與化學品規範，推動可行的解決方案。包括拾荒者、前線社區居民、科學家醫護人員、兒童與青年、婦女、企業及非政府組織等觀察員，也齊聲呼籲各國代表加緊談判，改善流程、信守承諾，確保最終達成一項有意義且可執行的條約，終結塑膠污染。

綠色和平組織塑膠公約談判代表團負責人葛蘭姆．福布斯（Graham Forbes）指出，上屆在釜山舉行的談判會議，以及法國尼斯的聯合國海洋大會上，各國曾承諾展現雄心，而這份雄心的核心正是削減塑膠生產。他警告，一份無效且軟弱的條約，不僅是對承諾的背叛，更將加重全球南方的環境與社會負擔，並助長全球最大汙染者的氣焰。

福布斯呼籲，各國必須挺身而出，推動一項能夠實際削減塑膠生產的條約，以兌現對全球公眾與環境的承諾。

科學家 法律約束 醫護人員

