2025高齡健康產業博覽會 中醫大醫療體系與台中市府打造智慧幸福城市

2025第二屆高齡健康產業博覽會於台北世貿一館隆重登場，中國醫藥大學暨醫療體系與台中市政府共同展出「高齡宜居城市館」，以「智慧醫療、幸福台中」為主題，中醫大暨醫療體系董事長蔡長海表示，台灣即將邁入超高齡社會，及面臨少子化浪潮，體系積極推動導入智慧醫療，發展結合科技並兼顧社會永續的新照護模式。

衛福部長邱泰源、台中市衛生局長曾梓展、台中市經濟發展局長張峯源與市府團隊昨天到中醫大展區，並與中大暨醫療體系董事長蔡長海、董事林昭庚與中醫大附醫院長周德陽等共同啟動開幕儀式。中醫大暨醫療體系聚焦四大核心重點，包括臺中市立老人復健綜合醫院營運亮點、智慧醫療科技與生成式AI機器人、靶向外泌體退化性疾病治療、生醫創新精準癌症治療，展現在高齡健康城市發展上的前瞻思維與行動力。

台中市立老人復健綜合醫院 醫養合一 展現醫學中心級急重難症實力

即將於九月試營運的台中市立老人復健綜合醫院，首次在博覽會中亮相，由曾梓展、周德陽與市立醫院院長張坤正共同揭示醫養合一的「智慧園區」藍圖，整合智慧醫療與高齡照護並重的創新醫療園區，落實台中市政府「智慧、幸福、健康、宜居」的發展願景。

張坤正表示，台中市立老人復健綜合醫院導入醫學中心等級的專科實力與團隊、與一站式高效率服務流程，結合急性醫療、長照安養與失智診療等多元照護機能。全院設有1427床，涵蓋心臟、腦神經、癌症等高齡重大疾病診療領域。

建立「救腦、救心、救命、救急」等專責中心，包括腦血管中心、心臟血管中心、急診重症整合平台等，全時守護長者健康，並結合綠建築、低碳節能與智慧就醫服務，如「一支手機打通關」系統、無障礙空間設計與友善提示介面，提供高齡長者更人性、安全且具永續價值的照護環境。

智慧醫療科技X生成式AI照護機器人

中醫大醫療體系積極發展智慧醫療，本次曝光由中醫大附醫攜手長聯科技共同研發的「生成式AI照護機器人」，整合生成式 AI、人臉與語音辨識技術，具備導覽導引、衛教諮詢、健康提醒與互動陪伴等多項功能，預計將於市立醫院首度啟用，部署於住院病房，協助長者親近醫療、提升照護效率，並減輕護理人力負擔，打造人機協作的智慧醫養新模式。

張坤正進一步指出，院內同步發展AI輔助失智診斷技術，整合MRI/CT 影像判讀與新型Tau正子掃描（¹⁸F-APN-1607），可精準掌握退化型失智病灶，提升早期辨識率。結合AI陪伴機器人與跨科治療團隊，實現從診斷到照護的全流程智慧化。其它導入的智慧醫療應用還包含AI心電圖即時判讀平台，平均可縮短D2B（到院至氣球擴張）時間超過三成，提升心肌梗塞存活率。

靶向外泌體退化性疾病治療

中醫大暨醫療體系與多家新創團隊，展出多項次世代精準醫療成果。在神經退化疾病治療方面，聖展生技聚焦於神經退化性疾病的創新治療，開發「神經靶向性外泌體藥物平台」，利用奈米級外泌體精準投藥技術，穿透血腦障壁，傳遞治療帕金森氏症、阿茲海默症、中風與脊髓損傷等疾病所需藥物。旗下兩大平台已進入臨床前開發階段，並與中國醫藥大學進行產學合作。

生醫創新×精準癌症治療成果

聖安生醫展出SOA101 奈米三特異性 T 細胞銜接抗體，獲美國與台灣 FDA 核准進行一期與二期臨床試驗，適應症涵蓋肺癌、大腸癌、乳癌、卵巢癌與頭頸癌；另一項SOB100 為 HLA-G 靶向性外泌體藥物平台，具備低免疫原性、可生物降解、低劑量高效性等，為抗癌外泌體療法提供應用方向。

在細胞治療領域，長聖生技展出亞洲首項異體 CAR-T 治療實體癌臨床數據，針對無法手術或標準療法無效的晚期病人，如腦癌、肺癌、乳癌與大腸直腸，臨床試驗已完成九位病人收案。根據 iRECIST 評估，一名大腸癌患者癌症指數於治療第7天降至正常並維持穩定逾4個月，整體部分緩解率72.89%。

互動體驗 : 健康大檢測 × 醫師聊健康

展區也規劃「健康大檢測－失智風險解碼」體驗活動，提供與失智症相關的 ApoE 基因檢測，協助民眾了解自身罹患失智症的潛在風險。透過簡單檢測，即可掌握基因與疾病間的關聯，作為日後健康管理與預防策略的重要參考依據。

現場安排多場「醫師聊健康」主題講座，由醫師親自解說高齡健康關鍵議題，透過互動講座與檢測體驗，讓民眾更了解智慧科技如何守護長者健康，落實早期預防與主動健康管理。