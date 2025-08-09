2025高齡健康產業博覽會 中醫大醫療體系與台中市府打造智慧幸福城市

快訊

聯合報／ 記者李樹人／台北即時報導
第二屆高齡健康產業博覽會，中醫大邀請長聖總經理黃文良主講「醫師聊健康」首場講座，現場分享如何運用科技守護長者健康，推動早期預防與主動健康管理。圖／中醫大提供
2025第二屆高齡健康產業博覽會於台北世貿一館隆重登場，中國醫藥大學暨醫療體系與台中市政府共同展出「高齡宜居城市館」，以「智慧醫療、幸福台中」為主題，中醫大暨醫療體系董事長蔡長海表示，台灣即將邁入超高齡社會，及面臨少子化浪潮，體系積極推動導入智慧醫療，發展結合科技並兼顧社會永續的新照護模式。

衛福部長邱泰源、台中市衛生局長曾梓展、台中市經濟發展局長張峯源與市府團隊昨天到中醫大展區，並與中大暨醫療體系董事長蔡長海、董事林昭庚與中醫大附醫院長周德陽等共同啟動開幕儀式。中醫大暨醫療體系聚焦四大核心重點，包括臺中市立老人復健綜合醫院營運亮點、智慧醫療科技與生成式AI機器人、靶向外泌體退化性疾病治療、生醫創新精準癌症治療，展現在高齡健康城市發展上的前瞻思維與行動力。

台中市立老人復健綜合醫院  醫養合一 展現醫學中心級急重難症實力

即將於九月試營運的台中市立老人復健綜合醫院，首次在博覽會中亮相，由曾梓展、周德陽與市立醫院院長張坤正共同揭示醫養合一的「智慧園區」藍圖，整合智慧醫療與高齡照護並重的創新醫療園區，落實台中市政府「智慧、幸福、健康、宜居」的發展願景。

張坤正表示，台中市立老人復健綜合醫院導入醫學中心等級的專科實力與團隊、與一站式高效率服務流程，結合急性醫療、長照安養與失智診療等多元照護機能。全院設有1427床，涵蓋心臟、腦神經、癌症等高齡重大疾病診療領域。

建立「救腦、救心、救命、救急」等專責中心，包括腦血管中心、心臟血管中心、急診重症整合平台等，全時守護長者健康，並結合綠建築、低碳節能與智慧就醫服務，如「一支手機打通關」系統、無障礙空間設計與友善提示介面，提供高齡長者更人性、安全且具永續價值的照護環境。

智慧醫療科技X生成式AI照護機器人

中醫大醫療體系積極發展智慧醫療，本次曝光由中醫大附醫攜手長聯科技共同研發的「生成式AI照護機器人」，整合生成式 AI、人臉與語音辨識技術，具備導覽導引、衛教諮詢、健康提醒與互動陪伴等多項功能，預計將於市立醫院首度啟用，部署於住院病房，協助長者親近醫療、提升照護效率，並減輕護理人力負擔，打造人機協作的智慧醫養新模式。

張坤正進一步指出，院內同步發展AI輔助失智診斷技術，整合MRI/CT 影像判讀與新型Tau正子掃描（¹⁸F-APN-1607），可精準掌握退化型失智病灶，提升早期辨識率。結合AI陪伴機器人與跨科治療團隊，實現從診斷到照護的全流程智慧化。其它導入的智慧醫療應用還包含AI心電圖即時判讀平台，平均可縮短D2B（到院至氣球擴張）時間超過三成，提升心肌梗塞存活率。

靶向外泌體退化性疾病治療 

中醫大暨醫療體系與多家新創團隊，展出多項次世代精準醫療成果。在神經退化疾病治療方面，聖展生技聚焦於神經退化性疾病的創新治療，開發「神經靶向性外泌體藥物平台」，利用奈米級外泌體精準投藥技術，穿透血腦障壁，傳遞治療帕金森氏症、阿茲海默症、中風與脊髓損傷等疾病所需藥物。旗下兩大平台已進入臨床前開發階段，並與中國醫藥大學進行產學合作。

生醫創新×精準癌症治療成果

聖安生醫展出SOA101 奈米三特異性 T 細胞銜接抗體，獲美國與台灣 FDA 核准進行一期與二期臨床試驗，適應症涵蓋肺癌、大腸癌、乳癌、卵巢癌與頭頸癌；另一項SOB100 為 HLA-G 靶向性外泌體藥物平台，具備低免疫原性、可生物降解、低劑量高效性等，為抗癌外泌體療法提供應用方向。

在細胞治療領域，長聖生技展出亞洲首項異體 CAR-T 治療實體癌臨床數據，針對無法手術或標準療法無效的晚期病人，如腦癌、肺癌、乳癌與大腸直腸，臨床試驗已完成九位病人收案。根據 iRECIST 評估，一名大腸癌患者癌症指數於治療第7天降至正常並維持穩定逾4個月，整體部分緩解率72.89%。

互動體驗 : 健康大檢測 × 醫師聊健康

展區也規劃「健康大檢測－失智風險解碼」體驗活動，提供與失智症相關的 ApoE 基因檢測，協助民眾了解自身罹患失智症的潛在風險。透過簡單檢測，即可掌握基因與疾病間的關聯，作為日後健康管理與預防策略的重要參考依據。

現場安排多場「醫師聊健康」主題講座，由醫師親自解說高齡健康關鍵議題，透過互動講座與檢測體驗，讓民眾更了解智慧科技如何守護長者健康，落實早期預防與主動健康管理。

中醫大暨醫療體系與台中市政府共同推動智慧醫養與高齡健康照護，以「市民為尊、員工為重、醫院為榮」為核心價值，串聯醫療、產業與社區資源，未來將持續深化跨域協作與國際連結，打造兼具智慧、永續與人文關懷的醫養新典範，為台灣邁向高齡友善社會奠定堅實基礎。

第二屆高齡健康產業博覽會，中醫大暨醫療體系與台中市政府以「智慧醫療、幸福台中」為主題，共同展出「高齡宜居城市館」。圖／中醫大提供
第二屆高齡健康產業博覽會，中醫大附醫院長周德陽（右）與台中市立老人復健綜合醫院院長張坤正（左）共同揭示醫養合一「智慧園區」藍圖。圖／中醫大提供
第二屆高齡健康產業博覽會，中醫大附醫院長周德陽講解中國醫藥大學生醫產學園區的發展未來佈局。圖／中醫大提供
第二屆高齡健康產業博覽會，中醫大暨醫療體系與台中市政府共同展出「高齡宜居城市館」，由衛福部長邱泰源（左四）、長照司長祝健芳（右四）、台中市衛生局長曾梓展 (右三) 、經發局長張峯源（左二）、中醫大暨醫療體系董事長蔡長海（左五） 、中醫大董事林昭庚（右二）、校長洪明奇（右一）、中醫大附醫院長周德陽（左三）及中市立老人復健綜合醫院院長張坤正 （左一) 共同啟動開幕儀式。圖／中醫大提供
