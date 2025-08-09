快訊

美對台傳疊加原有稅率…衝擊蝴蝶蘭產業！黃偉哲喊「大破大立」

行政院估關稅衝擊恐致4萬人失業 網酸：是不是少算一個零

爸爸節搶走台東銀樓54萬元金項鍊！警逮17歲嫌犯

愛玉僅台灣吃得到 大功臣榕小蜂比螞蟻還小

中央社／ 台北9日電
台灣生產特有的愛玉，最大功臣就是比螞蟻還小的榕小蜂，也稱為愛玉小蜂，愛玉小蜂有特殊的技能，能鑽進無花果，在果肉裡產卵。（農村水保署台北分署提供）中央社記者汪淑芬傳真 114年8月9日 中央通訊社
台灣生產特有的愛玉，最大功臣就是比螞蟻還小的榕小蜂，也稱為愛玉小蜂，愛玉小蜂有特殊的技能，能鑽進無花果，在果肉裡產卵。（農村水保署台北分署提供）中央社記者汪淑芬傳真 114年8月9日 中央通訊社

愛玉子用水搓洗會結凍，是消暑盛品，只有台灣吃得到，農業部近年推廣平地種植。農業部表示，台灣能生產特有的愛玉，最大功臣就是比螞蟻還小的榕小蜂，也稱愛玉小蜂。

台灣野生愛玉分布在高山，農業部突破技術，2017年開始推廣平地人工種植，有愈來愈多農民投入，因愛玉具有高纖、低熱量的特性，具產業發展潛力。

農業部農村發展及水土保持署台北分署最近推廣一系列吃愛玉的活動，並介紹台灣能生產特有的愛玉，大功臣就是榕小蜂。

根據農村水保署台北分署提供的資料，愛玉是一種無花果，無花果的授粉需仰賴榕小蜂（Fig Wasp），榕小蜂又需要無花果提供生長環境，無花果的花會釋放揮發性有機物質（花香），吸引專屬的榕小蜂授粉或產卵。

無花果與榕小蜂形成一種特殊的共生關係，這種共生進化的關係持續了6000萬年，是生物演化的特殊現象，世界上大約有750種榕屬植物，愛玉就是其中一種。

榕小蜂也叫愛玉小蜂，身長約0.2至0.3公分，比螞蟻還小，一生幾乎都在愛玉果裡面，包括生老病死，都與愛玉融為一體。

愛玉小蜂有特殊的技能，牠能鑽進無花果，在果肉裡產卵，孵出的公蜂會先破繭而出與還未孵化的母蜂交配，接著公蜂會鑽出一個通道並死去，孵化的母蜂就從通道離開愛玉雄果。

母蜂接著帶著花粉到另一個愛玉果內，如果飛到公果內，就會鑽進去產卵繁殖下世代愛玉小蜂，如果飛到母果內，就會順便幫愛玉母果授粉，生產出愛玉子。產卵後不久，母蜂就會死去。

愛玉小蜂的一生幾乎都要在愛玉果裡，母蜂在鑽進無花果的過程，翅膀會斷掉，只能進不能出；公蜂則是一出生就沒有翅膀，因此永遠無法離開。牠們跟愛玉是互利共生的關係，因為沒有了彼此，各自傳宗接代都會變得很困難。

關係 農業部

延伸閱讀

蝴蝶蘭外銷好消息 澳洲恢復新增溫室登錄申請

高雄加盟創業展登場 預估增5500個就業機會

綠鬣蜥入侵蘭潭！嘉義市民專心演奏電吹管 牠背後悄悄爬下樹

嘉義「愛玉」勇奪日本海報首獎 永慶高中讓世界看見嘉義

相關新聞

人口負成長19個月 衛福部長喊「提高婚育意願」、6師辦聯誼

我國人口數已經連續19個月負成長，今年前7月新生兒僅有6萬4314人。面對國安危機，衛福部長邱泰源拋出四大因應策略，分別...

旅運量創新高枯等行李惹民怨 桃機估今年試辦行李追蹤資訊共享

疫後旅運需求激增，不少旅客返台等候提領行李時間過長，引發抱怨。桃機公司指出，今年辦理「出入境行李追蹤資訊共享」的概念性驗...

一堆人搞錯！魚刺、骨頭是「廚餘還垃圾」？環保局公布正解

你平常吃完魚後，魚刺會丟垃圾還是廚餘呢？新北市環保局在臉書表示，魚刺和骨頭都屬於「一般垃圾」，需裝入專用垃圾袋並交給循環垃圾車處理。

沈玉琳罹血癌「非一夕間冒出」 醫分享：日常保命6招

知名主持人沈玉琳證實罹患血癌，震驚各界。對此，醫師劉博仁指出，血癌並非一夕之間冒出來，生活中常見、卻容易忽略4大風險，並...

今午後雷雨熱區擴大！明起午後對流發展更旺盛 中南部山區恐豪雨

除了持續關注颱風動態，氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，今天午後雷雨區域會稍微擴大一些，明天、下周一水氣更進一步增加，午後對...

「遇水則Father」桃園救溺特訓 教你5步自救法

桃園市唯一合法公告開放溪流戲水區「宇內溪溫泉戲水區」迎來戲水人潮，桃園市消防第四大隊復興分隊為提升戲水民眾救溺技能與防溺...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。