愛玉僅台灣吃得到 大功臣榕小蜂比螞蟻還小

愛玉子用水搓洗會結凍，是消暑盛品，只有台灣吃得到，農業部近年推廣平地種植。農業部表示，台灣能生產特有的愛玉，最大功臣就是比螞蟻還小的榕小蜂，也稱愛玉小蜂。

台灣野生愛玉分布在高山，農業部突破技術，2017年開始推廣平地人工種植，有愈來愈多農民投入，因愛玉具有高纖、低熱量的特性，具產業發展潛力。

農業部農村發展及水土保持署台北分署最近推廣一系列吃愛玉的活動，並介紹台灣能生產特有的愛玉，大功臣就是榕小蜂。

根據農村水保署台北分署提供的資料，愛玉是一種無花果，無花果的授粉需仰賴榕小蜂（Fig Wasp），榕小蜂又需要無花果提供生長環境，無花果的花會釋放揮發性有機物質（花香），吸引專屬的榕小蜂授粉或產卵。

無花果與榕小蜂形成一種特殊的共生關係，這種共生進化的關係持續了6000萬年，是生物演化的特殊現象，世界上大約有750種榕屬植物，愛玉就是其中一種。

榕小蜂也叫愛玉小蜂，身長約0.2至0.3公分，比螞蟻還小，一生幾乎都在愛玉果裡面，包括生老病死，都與愛玉融為一體。

愛玉小蜂有特殊的技能，牠能鑽進無花果，在果肉裡產卵，孵出的公蜂會先破繭而出與還未孵化的母蜂交配，接著公蜂會鑽出一個通道並死去，孵化的母蜂就從通道離開愛玉雄果。

母蜂接著帶著花粉到另一個愛玉果內，如果飛到公果內，就會鑽進去產卵繁殖下世代愛玉小蜂，如果飛到母果內，就會順便幫愛玉母果授粉，生產出愛玉子。產卵後不久，母蜂就會死去。

愛玉小蜂的一生幾乎都要在愛玉果裡，母蜂在鑽進無花果的過程，翅膀會斷掉，只能進不能出；公蜂則是一出生就沒有翅膀，因此永遠無法離開。牠們跟愛玉是互利共生的關係，因為沒有了彼此，各自傳宗接代都會變得很困難。