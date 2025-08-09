豪雨菜價飆…小黃瓜創單日250元高價 新北果菜公司估回穩時間
受728豪雨影響，中南部大雨不斷，各地紛紛傳出災情，新北果菜公司總經理江惠貞與現場拍賣員到產地視察，了解產地作物受損情況及後續產地恢復時間評估。江惠貞表示，目前菜價因到貨量驟減不到二分之一，蔬果價格攀升，尤其以葉菜類最為明顯，葉菜類價格拍賣價最高每公斤破百元。
江惠貞於8月6日率領蔬果拍賣員開始為期3天的蔬果供應產地拜訪，前往南投、雲林等供應單位實地訪視。江指出，中部地區為全台蔬果主要供應地近期因豪雨影響紛傳出農損災情，蔬果水傷情況日益嚴重，農田狀況慘不忍睹，先前種植的蔬果泡水腐爛只能耕除，造成蔬菜產量銳減，蔬果價格節節攀升。
其中「葉菜類」、「根莖類」最為明顯，青江菜、小白菜較前日上漲15-20元不等，小黃瓜更是創下單日250元高價。
根據產地供應單位表示，本次豪雨所造成的災情，造成農田泡水菜苗腐爛嚴重，這兩天再遇大太陽下，原待即將收成的菜都被打趴，損失慘重無法估計，就是預冷倉庫內及各大集貨場過去堆滿蔬菜收成的景況，現在也都零零落落侷促角落，待復耕後葉菜類要2至3周才能逐漸收成恢復供應，其餘根莖瓜果類需要更長時間，因此蔬果供應量提升需要一段時間。
果菜公司評估，目前產地蔬果供應量嚴重不足，在需求大於供應情況下，承銷端拍賣競價菜價飆漲，市場價格居高不下，若是之後氣候穩定，蔬果供應量提升菜價才有機會逐漸回穩。
