旅運量創新高枯等行李惹民怨 桃機估今年試辦行李追蹤資訊共享
疫後旅運需求激增，不少旅客返台等候提領行李時間過長，引發抱怨。桃機公司指出，今年辦理「出入境行李追蹤資訊共享」的概念性驗證案，盼透過關鍵節點資訊同步，提供個人行李資訊查詢。
根據官方統計，2025年1至5月，桃園機場旅客運量已超過1975萬人，等於平均每日約13萬旅次，已恢復至2019年同期的96.5%，7至8月暑假期間甚至可能突破原高峰，創歷史新高。
目前，機場已和相關單位決議，單走道客機的首件行李應在開艙後15分鐘內運至轉盤，末件行李則限40分鐘；雙走道機型則可放寬至50分鐘 。儘管如此，部分旅客仍反映行李逗留過久，甚至有抵達目的地卻未見行李的情況，引發關注 。
審計部指出，新加坡樟宜機場自2022年底起已提供行李追蹤服務，旅客可透過App掃描行李條碼，即時掌握行李動態 。桃園機場擬仿效此做法，今年辦理「出入境行李追蹤資訊共享」概念性驗證案，依出入境行李處理重要節點，提供個人行李資訊查詢。
桃機表示，結案報告將納入相關成果及優化建議事項，以利後續評估於桃園國際機場APP或公司網站建置個人行李運送狀態查詢功能可行性。
