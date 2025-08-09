水湳洞「台電金水基地」看奈良美智 展覽最後梯次快預約

日本當代藝術家奈良美智「跟著朦朧潮濕的一天去旅行」在台巡迴特展第四站選址在有百年礦業歷史的金瓜石地區，現正於新北瑞芳的「台電金水基地」熱映中！

有別於典型畫廊與展場，本次展覽空間金水基地坐落於水湳洞山腰，展區設計不僅可近距離欣賞畫作，還能同時眺望窗外海天景色，讓近期已走訪的民眾大呼氛圍絕美，觀展體驗十分難忘。台電說明，展期至9月28日，8月16日中午12時將開放9月1日至28日最後梯次預約，歡迎粉絲把握機會！

台電繼2019年「點亮十三層」活動後再度攜手中華文化總會，並與奈良美智基金會共同舉辦「跟著朦朧潮濕的一天去金瓜石」特展，不僅展出奈良美智為台灣繪畫的重要作品《朦朧潮濕的一天》，也呈現多件奈良美智素描、陶器及攝影作品，並邀請郭俊佑、賴科維、洪宇蕎與石孟鑫等台灣新銳藝術家一同展出。

台電說明，九份、金瓜石因礦業發展繁華盛極一時，是台灣少數在百年前就有電的地方，隨著1987年採金時代劃下句點，台電接管金水地區土地及相關礦業設施，近年來持續投入文資保存並結合公共藝術，包含點亮十三層、黃金盛典藝術祭等公共藝術活動、歷時5年修復金瓜石百年神社，以及金水基地、太子賓館等歷史遺構修復再生計畫。

其中，金水基地位於水湳洞山腰上，前身為台金公司時期的員工宿舍，台電接管後曾出借給新北市政府警察局瑞芳分局和黃金博物館作為中繼服務據點、典藏庫房使用，直到台電舉行2024 年黃金盛典藝術祭，著手進行空間整理與再生工程，改造成結合展覽場地、文創商店與咖啡廳的複合式空間，搖身一變為山海間的藝術秘境。

台電分享，本次為配合奈良美智整體展覽設計構想，特別暫停金水基地三、四樓整修工程，保留建築中部分斑駁牆面、老舊窗台等歷史痕跡，讓民眾在幽靜一隅欣賞作品時，也能體會礦城遺址的歲月魅力。

本次展覽展期至9月28日，每周一公休，為維持觀展品質採線上預約制，8月16日中午12時將開放9月1日至15日、9月16日至28日最後二個梯次，歡迎民眾把握最後機會手刀預約！預約詳情請見Taipower Company's public art粉絲專頁。此外，活動亦於每日9:30開放現場候補，名額以現場發放號碼牌為準，發完即止。