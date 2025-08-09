連日降雨 阿里山眠月線2號隧道坍塌「遊客勿貿然進入」

西南氣流帶來驚人雨量，嘉義縣山區連日豪雨造成土石鬆動，阿里山知名健行秘境步道「眠月線」發生崩坍，2號隧道出入口被大量落石阻斷，人員無法通行，林業保育署嘉義分署廢止今明2日進入台灣一葉蘭自然保留區申請，呼籲遊客勿貿然進入。

林業保育署嘉義分署表示，眠月線2號隧道舊崩塌處遭遇大量土石滑落，造成道路中斷且土石尚未穩定，為保障遊客安全，暫時廢止8月9日至10日進入台灣一葉蘭自然保留區申請，因土石鬆動目前處於危險狀態，呼籲民眾勿貿然進入眠月線步道，避免發生意外。