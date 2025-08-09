聽新聞
0:00 / 0:00
連日降雨 阿里山眠月線2號隧道坍塌「遊客勿貿然進入」
西南氣流帶來驚人雨量，嘉義縣山區連日豪雨造成土石鬆動，阿里山知名健行秘境步道「眠月線」發生崩坍，2號隧道出入口被大量落石阻斷，人員無法通行，林業保育署嘉義分署廢止今明2日進入台灣一葉蘭自然保留區申請，呼籲遊客勿貿然進入。
林業保育署嘉義分署表示，眠月線2號隧道舊崩塌處遭遇大量土石滑落，造成道路中斷且土石尚未穩定，為保障遊客安全，暫時廢止8月9日至10日進入台灣一葉蘭自然保留區申請，因土石鬆動目前處於危險狀態，呼籲民眾勿貿然進入眠月線步道，避免發生意外。
林業保育署嘉義分署指出，目前已協請阿里山消防隊幫忙，協助撤離仍待在一葉蘭自然保留區內的遊客，並隨時監控土石狀況，因山區降雨導致土壤濕潤不穩，後續仍有崩塌風險，修復作業將視天候狀況及安全評估，將盡速完成現場整治，恢復安全步道路況。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言