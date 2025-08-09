快訊

連日降雨 阿里山眠月線2號隧道坍塌「遊客勿貿然進入」

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣山區連日降雨土石鬆動，阿里山眠月線2號隧道出入口已被落石阻斷。圖／林業署嘉義分署提供
嘉義縣山區連日降雨土石鬆動，阿里山眠月線2號隧道出入口已被落石阻斷。圖／林業署嘉義分署提供

西南氣流帶來驚人雨量，嘉義縣山區連日豪雨造成土石鬆動，阿里山知名健行秘境步道「眠月線」發生崩坍，2號隧道出入口被大量落石阻斷，人員無法通行，林業保育署嘉義分署廢止今明2日進入台灣一葉蘭自然保留區申請，呼籲遊客勿貿然進入。

林業保育署嘉義分署表示，眠月線2號隧道舊崩塌處遭遇大量土石滑落，造成道路中斷且土石尚未穩定，為保障遊客安全，暫時廢止8月9日至10日進入台灣一葉蘭自然保留區申請，因土石鬆動目前處於危險狀態，呼籲民眾勿貿然進入眠月線步道，避免發生意外。

林業保育署嘉義分署指出，目前已協請阿里山消防隊幫忙，協助撤離仍待在一葉蘭自然保留區內的遊客，並隨時監控土石狀況，因山區降雨導致土壤濕潤不穩，後續仍有崩塌風險，修復作業將視天候狀況及安全評估，將盡速完成現場整治，恢復安全步道路況。

嘉義縣山區連日降雨土石鬆動，阿里山眠月線2號隧道坍塌無法通行。圖／林業署嘉義分署提供
嘉義縣山區連日降雨土石鬆動，阿里山眠月線2號隧道坍塌無法通行。圖／林業署嘉義分署提供
嘉義縣山區連日降雨土石鬆動，阿里山眠月線2號隧道出入口已被落石阻斷。圖／林業署嘉義分署提供
嘉義縣山區連日降雨土石鬆動，阿里山眠月線2號隧道出入口已被落石阻斷。圖／林業署嘉義分署提供

嘉義 眠月線 阿里山

