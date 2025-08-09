快訊

兒少性影像滲透校園 展翅協會線上課程助教師辨識危機

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
位國中教師指出，曾有學生分享女同學遭AI改圖的合成性影像，但她對兒少性影像議題並不熟悉，不知如何處理，參與台灣展翅協會「數位素養與網路安全」研習課程後，才發現這已涉及偽造影像、性騷擾、兒少性剝削等風險。示意圖。本報資料照片
網路普及、生成式人工智慧（AI）技術演進，兒少數位性剝削風險增加，光是今年上半年，衛福部就收到超過600件兒少性影像通報案件。校園在相關案件中首當其衝，一位國中教師指出，曾有學生分享女同學遭AI改圖的合成性影像，但她對兒少性影像議題並不熟悉，不知如何處理，參與台灣展翅協會「數位素養與網路安全」研習課程後，才發現這已涉及偽造影像、性騷擾、兒少性剝削等風險。

台灣展翅協會2023年起與台灣微軟合作推動「數位素養與網路安全」國中小教師線上研習課程，內容涵蓋新型態網路犯罪，如網路誘拐、性勒索、深偽影像、危險情境辨識、網路預防與處理、個資保護與網路釣魚辨識、假訊息與仇恨言論判讀等，及生成式AI倫理使用與偏誤辨識等。課程範圍也包括兒少性剝削防制條例、法律規範及實際求助管道，協助教師架構更完整教育與法律支持網絡。

台灣展翅協會秘書長陳逸玲表示，在數位時代成長的兒少，日常生活中經常會遇到潛藏的數位風險；教師站在第一線引領孩子探索知識、學習分辨資訊並保護自己，是孩子不可或缺的數位守門人，我們深信教育是最根本的防線，與微軟的合作不僅提供教師實用的教學資源，也展現協會持續攜手守護兒少安全的決心。

該系列研習已觸及台灣各縣市的國中小教師與教育人員。自2023年至2025年4月，共舉辦12場次，累計吸引1941人次教師參與，涵蓋全台658所學校。參與教師類別多元，包含級任導師、科任教師、輔導老師及行政人員等，顯示數位素養已成為全校性關注的議題。

近8成教師在課後回饋中表示，將把課程所學內容融入教學中，提高學生對網路風險的敏感度與應對力。陳逸玲指出，許多老師反映，這樣的研習不僅增強他們在數位議題上的知能，也讓他們更有信心與家長、學生共同建立健康的網路使用習慣。

教師 網路 風險

