今起午後雷陣雨加劇 氣象署：楊柳颱風不排除海警、下周三雨襲北宜花

楊柳颱風有可能下周影響台灣天氣，中央氣象署氣象預報中心預報員劉沛滕今天表示，楊柳颱風目前有稍微增強情況，不過，下周二之後環境不利它維持強度，可能會稍微減弱，關注是否還能維持輕度颱風的強度。如果強度沒有減弱太明顯，可能下周三、下周四更接近並影響台灣，下周二不排除有發布海警的狀況。

今天持續受到太平洋高壓影響，仍是高溫炎熱天氣，不過，他說，中午過後還是要留意局部午後雷陣雨，特別是中南部近山區可能會有局部大雨發生狀況。明天至下周二午後雷陣雨範圍明顯增加，西半部地區、東半部山區都有可能午後雷陣雨，尤其西半部地區可能會有局部大雨發生機率，留意中南部近山區有短延時豪雨可能。

劉沛滕表示，下周三、下周四則是受到楊柳颱風逐漸接近的影響，有可能受到它的外圍環流或颱風影響，天氣比較不穩定。

目前天氣，劉沛滕表示，台灣附近大致上還是太平洋高壓的位置，高溫炎熱天氣，風向為東南風或偏南風，所以台東、恆春半島不定時零星降雨；中午過後要留意午後雷陣雨情形，會比昨天稍微多一些，中南部近山區可能會有局部大雨發生。

劉沛滕表示，預測高壓未來會北抬一些，明天到下周二風向逐漸轉為偏南風到西南風，西半部午後雷陣雨範圍明顯增加。

由於太平洋高壓逐漸北移的關係，劉沛滕表示，楊柳颱風大致上會逐漸往台灣靠近，未來它的動向還是有不確定性。目前最新颱風預報，今天上午8時距離台灣東方2100多公里海面上，預測未來先往西逐漸移動，然後來到琉球南方海面，下周二開始略為往西北西方向移動，會接近台灣北邊海面，因此颱風或外圍環流可能對台灣有些影響。

颱風強度方面，劉沛滕表示，由於路徑偏北一些，所以它目前有稍微增強情況，下周二之後環境不是有利它維持強度，可能會稍微減弱，當它接近台灣的時候，強度會略為減弱，關注是否還能維持輕度颱風的強度。由目前路徑來看，如果強度沒有減弱太明顯，可能下周三、下周四更接近並影響台灣，所以下周二不排除有發布海警的狀況。

劉沛滕表示，明天、下周一持續觀察颱風動態，由於楊柳颱風路徑還有不確定性，有可能偏北一些遠離台灣，或稍微偏南一點接近台灣，需要觀察。

今天午後雷陣雨範圍比昨天增加一些，劉沛滕表示，主要是中南部近山區和山區可能有局部大雨發生機率，部分雨勢可能延續到晚上。今天中午前後高溫炎熱，午後雷陣雨範圍還不是太多。

但是劉沛滕表示，到了明天，午後雷陣雨範圍增多一些，整個西半部地區、東半部山區都有可能發生午後雷陣雨，其中，西半部地區都有可能局部大雨發生機率，尤其中南部山區和近山區特別留意短延時強降雨。

未來降雨趨勢，劉沛滕表示，明天至下周二還是以午後雷陣雨的天氣型態為主，清晨的時候風向會稍微轉南風到西南風，嘉義以南沿海地區可能有零星降雨。大部分地區上午到中午高溫炎熱，不過午後雷陣雨範圍相對大一些。

劉沛滕表示，下周三、下周四可能受到楊柳颱風或其外圍環流影響，但是颱風還有不確定性，以目前路徑預測，大致上偏向台灣北邊海面通過，如果這樣的情況，下周三降雨在北部、宜蘭、花蓮地區相對雨勢比較多且持續一些，至於中南部地區、台東地區可能有局部降雨。

依目前路徑來看，下周三降雨是相對較多的時間點。劉沛滕表示，下周四如果颱風已經來到台灣偏北的地方或西北側，降雨相對緩和許多，不過南部、花東、東半部地區可能都還是有局部降雨較多情況，中部以北則是多雲、午後雷陣雨的天氣為主。但確切情況還是要看颱風的路徑偏移或強度強弱而定，降雨的趨勢都還有變化空間。